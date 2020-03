Rita Rusic turbata per Vittorio Cecchi Gori: “Il carcere per lui sarà la morte”

Ospite della puntata di Domenica Live Rita Rusic ha espresso tutta la sua preoccupazione sull’arresto notificato all’ex marito Vittorio Cecchi Gori, la donna è molto in ansia per lui che ora si trova ricoverato al Policlino Gemelli per gravi problemi di salute ed è piantonato dalle forze dell’ordine da dopo la notifica dell’arresto.

A Barbara D’Urso Rita ha confidato che per Vittorio Cecchi Gori andare in carcere sarebbe come annunciare la sua morte, il suo stato di salute è gravemente compromesso e non può di certo sostenere la vita in prigione:

“Vittorio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte.“

Vittorio Cecchi Gori condannato a 8 anni e 5 mesi di reclusione

La notifica dell’arresto è stata fatta a Vittorio Cecchi Gori in ospedale, secondo quanto riferiscono gli atti appena sarà dimesso sarà trasferito al carcere di Rebibbia salvo nuove disposizioni legate al suo stato di salute. All’ex produttore cinematografico sono stati contestati reati finanziari tra cui la bancarotta fraudolenta.

In molti nel web si sono espressi a favore di Vittorio Cecchi Gori, dichiarando inutile accanirsi per reati finanziari su un uomo anziano e anche malato, lo stesso Cristian de Sica in un’agenzia stampa ha detto:

“Mi sono meravigliato a quel signore che ha ucciso quel ragazzo hanno dato 5 anni e a Vittorio Cecchi Gori 8 per bancarotta. Che poi Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia. E poi portare un carcere un povero vecchio malato è un po’ una follia“