Ritorna Stand-Up Comedy

Mettete da parte i problemi e le preoccupazioni: torna l’appuntamento con i comici più irresistibili del parterre italiano, una bolla di pura gioia e risate contagiose. Lunedì 2 ottobre alle 22:00 in prima TV assoluta su Comedy Central (canale 129 Sky, in streaming su NOW e in contemporanea su Paramount+) va in onda Stand-Up Comedy con un nuovo imperdibile doppio episodio, per risate di qualità e in quantità.

Il primo comico a salire sul palco di Comedy Central è Antonio Ricatti, pugliese classe 1988, che negli ultimi anni ha portato i suoi spettacoli sui palchi più importanti d’Italia. Nel suo esilarante monologo, Antonio ci racconta dei lavori che ha svolto nella sua vita… alcuni davvero particolari! A seguire, è il turno di Annagaia Marchioro, attrice, comica e attivista di origini venete, con la sua famigerata ironia e il suo stile sempre pungente, ci i racconta della sua famiglia Queer e dell’esperienza della mono-genitorialità.

- Advertisement -

Nella seconda serata di Comedy Central, torna anche Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy. Con la sua simpatia e famigerata irriverenza, nel suo sketch ci parla di una questione che sembra dividere vecchie e nuove generazioni: la leva obbligatoria.

A seguire,

Simone Luzi, 24 anni, nato e cresciuto nelle Marche, a Porto San Giorgio. Le recenti polemiche sui raduni degli alpini sono diventate l’occasione perfetta per parlare di alcuni consigli che le sue amiche gli hanno dato per gestire situazioni particolari. Chiude il quarto appuntamento con la comicità made in Italy Alessandro Ciacci, romagnolo 1989 e vincitore del Premio “Alberto Sordi” nel 2022, all’attività di comedian affianca quella di autore e attore teatrale. In un monologo esilarante e pungente, ci parla di quella che, per lui, dovrebbe essere una nuova figura lavorativa: l’Ending Planner.

- Advertisement -

Passano gli anni ma la vocazione di Comedy Central è sempre la stessa:

scovare i talenti più esilaranti della comicità italiana e donarli al grande pubblico. Quest’anno Stand-Up Comedy affronterà alcune delle dinamiche più discusse dei tempi moderni: dalla politica al cambiamento climatico, dall’uguaglianza di genere alla tecnologia, passando per le sfide della vita quotidiana con il giusto mix di leggerezza e intelligenza. Per imparare a ridere della società contemporanea, senza rinunciare a qualche spunto di riflessione.

Mettetevi comodi:

la decima stagione di Stand-Up Comedy è qui e le risate sono assicurate!

Stand-Up Comedy continua anche sul canale YouTube di Comedy Centralcon i monologhi più divertenti dell’Open Mic Tour.

Segui e commenta lo show sui profili social ufficiali di Comedy Central: Facebook, YouTube, Instagram e TikTok e utilizza l’hashtag #StandUpComedy

A Sky Media, concessionaria del Gruppo Sky Italia, è affidata la raccolta pubblicitaria di Comedy Central e di tutti i canali Paramount in Italia.

ABOUT COMEDY CENTRAL

Comedy Central è il canale visibile esclusivamente sulla piattaforma SKY sul canale 129 su cui c’è sempre qualcosa da ridere, perché sa riconoscere il lato divertente delle cose e ha il coraggio di raccontarlo. Comedy Central offre il meglio della comicità italiana e internazionale, le nuove tendenze, i comici di domani e i volti più popolari. Il canale propone uno stile di comicità coraggioso, innovativo, gustoso e provocatorio, con ampio spazio alla stand up di stampo anglosassone. Pur rappresentando l’anima locale del genere comedy, il canale appartiene a un network esteso nel mondo che raggiunge globalmente 248 milioni di case, parlando 18 lingue diverse. È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Comedy Central Italia.