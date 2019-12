Rivelo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il matrimonio è lontano

Cecilia Rodriguez ha rivelato di non essere ancora pronta per il matrimonio, per ora le basta semplicemente stare insieme a Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez felicemente fidanzata con Ignazio Moser parla a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia che andrà in onda questa sera, della sua vita sentimentale, di matrimonio e dei suoi progetti professionali. Cecilia ha ammesso d’essere molto innamorata di Ignazio, pensano al futuro ma con calma non hanno ancora voglia di convolare a nozze e ufficializzare a tutti gli effetti il loro rapporto.

I due, per ora, convivono ma non vogliono sposarsi, Cecilia ha paura che qualcosa può cambiare nel loro bellissimo rapporto è anche per questo che è molto frenata. Su Belen Rodriguez e sul successo che ha ottenuto Cecilia ha detto che è arrivata in Italia quando lei era già famosa, ha poi aggiunto che il paragone con lei non le è mai pesato: “Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti “.

Cecilia ci tiene poi a sottolineare d’aver chiuso ogni rapporto con Andrea Iannone, ex della sorella, e questo lo ha fatto per una questione di rispetto per tutta la sua famiglia. Su Giulia de Lellis confida d’averla conosciuta e d’aver cambiato in positivo l’opinione che aveva su di lei, certo questo non fa di loro due amiche.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Natale in Argentina

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato che voleranno in Argentina per trascorrere le festività, l’ex gieffina ha confessato che è pronta a presentare Ignazio alla famiglia oltre che ai genitori anche ai suoi zii e questo è un ulteriore passo importante che conferma che la loro relazione è vera e sincera oltre che basata su un vero amore e non di comodo, come tutti hanno pensato quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip: “Ci saranno i miei genitori ad aspettarci, gli presenterò gli zii e i cugini che non conosce, la nonna paterna e gli amici dell’infanzia. Questo viaggio aggiungerà un altro tassello importante al nostro amore“.