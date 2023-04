Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: “E’ finalmente in pace”

Roberto Vecchioni, noto cantautore e voce accreditata della musica italiana, ha annunciato in queste ore la morte del figlio Arrigo suo terzogenito. Il cantante ha voluto condividere suoi social la sua tragedia personale e ha fatto un’annuncio che ha spiazzato tutti i fans. Non sono note le cause della morte del ragazzo, ma a quanto pare il giovane soffriva da tempo.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Il cantautore ha chiesto rispetto per il momento tragico, e ha invitato tutti al silenzio. Moltissime le condoglianze social dei fans ma anche d’artisti noti come Ornella Vanoni che non ha mancato di manifestare la sua solidarietà: “Roberto e Daria non ci sono le parole x tanto dolore” ha scritto l’artista.

“Un abbraccio immenso“, ha commentato Lorella Cuccarini e Leonardo Pieraccioni. E poi ci sono i tanti messaggi dei fans, che amano Vecchioni e la sua musica.“Ho vissuto, anzi sarebbe più corretto dire vivo il tuo stesso dolore. Sopravvivere alla morte di un figlio è un dolore che non ti abbandona mai…Un abbraccio forte.” Ha postato un utente sperando d’essere di conforto.

Roberto Vecchioni e la famiglia

Roberto Vecchioni ha quattro figli. La primogenita Francesca è nata dalla relazione con Irene Brozzi. Poi nel 1981 ha sposato Daria Colombo da cui ha avuto tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo.

In una recente intervista Vecchioni ha parlato dei suoi 4 figli, descrivendoli in modo diverso: “Uno è architetto, uno giornalista e uno si occupa di linguaggio dei media. Il più piccolo, Edoardo, è affetto da sclerosi multipla.“