Roma: 60 intossicati da spray al peperoncino al Concerto di Travis Scott

Quella che doveva essere una festa si è trasformata in un incubo. Durante il concerto del rapper Travis Scott 60 persone sono state intossicate dopo che una persona tra il pubblico ha spruzzato una gran quantità di spray al peperoncino sulla folla. Durante la performance gli spettatori si sono allontanati in massa, rischiando di finire l’uno sopra l’altro. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e secondo le ultime notizie nessuno dei partecipanti ha riportato conseguenze gravi se non l’irritazione oculare tipica della sostanza. Al momento sono in corso le indagini da parte del commissariato di Celio e Trevi, per riuscire a risalire all’identità del colpevole.

Concerto di Travis Scott: grave un ragazzo di 14 anni

Sono gravissime invece le condizioni di un giovane appena 14enne, che per passare inosservato ai controlli si è arrampicato sul Palatino per entrare al concerto e vedere il suo artista preferito. Il ragazzo nel compiere l’impresa è caduto in una buca per un’altezza di poco più di 4 metri riportando gravi ferite.

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118 estraendolo dal fosso e portandolo all’Ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni. Al contempo, i Carabinieri del Comando Piazza Venezia a Roma hanno chiamato i genitori e identificato il giovane, che ora rischia una denuncia per aver invaso edifici e terreni.

Terremoto al concerto di Travis Scott

La serie di sfortunati eventi che ha colpito il concerto di Travis Scott non finisce qui: proprio in quelle ore, la gente del posto ha anche dichiarato di aver sentito alcune scosse di terremoto all’interno delle abitazioni. La stessa Caterina Balivo ha commentato su Twitter di aver sentito la casa “vibrare”.