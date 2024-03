Roma: grave incidente nel Nomentano. Ragazza investita da un taxi

L’impatto è avvenuto ieri sera intorno alle 19:30 a Roma, in viale Regina Margherita all’altezza dell’incrocio con via Nomentana.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, risulta che la 28enne si trovava in viale Regina Margherita e stava attraversando a piedi la strada. All’improvviso, è sopraggiunto il suv della Lexus che l’ha travolta.

Sono intervenute in loco le pattuglie del II Gruppo La Sapienza della Polizia Locale di Roma, gli operatori del 118 che, constata l’estrema gravità delle ferite, hanno provveduto immediatamente al trasporto della ragazza al Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso.

Gli aggiornamenti odierni confermano le condizioni gravi della vittima ma che non si trova in pericolo di vita fortunatamente. Sia ieri sera sia oggi proseguono i rilievi scientifici per determinare la dinamica dell’accaduto. Sono stati intervistati parecchi testimoni che hanno assistito all’impatto o comunque che si trovavano in quel momento all’altezza dell’incrocio con la Nomentana.

Colui che si trovava alla guida del suv è risultato essere un taxista.

Le forze dell’ordine, gli operatori del 118, nonché i residenti, hanno ribadito che quell’incrocio è estremamente trafficato e risulta essere uno dei più pericolosi della Capitale, sia per i pedoni sia per automobili, moto, scooter, a cui ora bisogna aggiungere anche gli incidenti con monopattini.