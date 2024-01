Roma: incendio nei pressi del Conad al Trullo

Una colonna di fumo visibile da tutta la città, questa è stata la conseguenza dell’incendio che si è sviluppato all’interno del CONAD presente a Via del Trullo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e, fortunatamente, non c’è stato alcun ferito.

L’incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in via del Trullo a Roma, periferia Sud Ovest della Capitale. Tra i primi a dare l’allarme è stato Valerio Garipoli, consigliere municipale di Fratelli d’Italia che ha scritto su Facebook:

“Incendio in Via del Trullo 100! Sul posto U.O Gruppo XI Marconi Polizia Locale, Protezione civile, Carabinieri e operatori sanitari del 118. In arrivo VV.FF.(vigili del fuoco)“.

L’incendio ha generato una grande colonna di fumo nero denso che è visibile da diversi municipi della capitale. Secondo quanto riportato da Fanpage, il rogo sarebbe divampato all’interno del parcheggio della Conad di via del Trullo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e, precisamente, gli uomini del XI Gruppo Marconi sono giunti sul posto intorno alle ore 17. Gli agenti non hanno registrato feriti sul posto e l’attività commerciale è stata chiusa e la situazione nella zona è tornata alla normalità.