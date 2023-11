Rose del deserto con uva passa in friggitrice ad aria

Le rose del deserto sono un dolcetto irresistibile, perfette per soddisfare la voglia di qualcosa di dolce e croccante. Facili da preparare, sono ideali per ogni occasione, dalla colazione al dopo cena. Segui la nostra semplice ricetta in friggitrice ad aria per creare dei biscotti buonissimi.

La cucina è arte

Ingredienti rose del deserto con uvetta in friggitrice ad aria

1 uovo

50 g di zucchero

50 g di burro ammorbidito

scorza grattugiata di un limone bio

1/2 bustina di lievito vanigliato

180 g di farina

40 g di uva passa

Corn flakes q.b.

Procedimento

Rompete l’uovo in una ciotola e aggiungete lo zucchero. Frullare il composto con le fruste elettriche fino a ottenere una consistenza omogenea. A questo punto inserite il burro ammorbidito e la buccia grattugiata di un limone al composto e mescolate bene.

Incorporate il lievito e la farina al composto, continuando a mescolare fino a ottenere un composto liscio.

Aggiungete l’uva passa all’impasto e mescolate delicatamente per distribuirla uniformemente.

Preparate ora una ciotola con i corn flakes. Prendete piccole porzioni di impasto e formate delle palline. Passatele nei corn flakes premendo leggermente per farli aderire.

Cottura

Disponete I biscotti su carta forno, lasciando spazio tra loro, all’interno del cestello o teglia.

Cuocete a 170°C per circa 15 minuti o finché le rose del deserto non saranno dorate.

Una volta pronte, lasciatele raffreddare per qualche minuto prima di trasferirle su una griglia per raffreddarsi completamente. Potete aggiungere dello zucchero a velo.

CLICCA QUI –>> SEGUI IL NOSTRO CANALE WHATTSAPP PER RICEVERE GRATIS LE RICETTE

Canale whattsapp Ricettefriggitricearia.it

Consigli

Potete metterli in vassoietti confezionati con carta trasparente e fiocchetto rosso, una buona idea come regalo di Natale insieme alle mandorle caramellate.

Potete sostituire l’uvetta con gocce di cioccolato circa 50 g.