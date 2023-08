Rotolini di lasagne fritti in friggitrice ad aria, le girelle una tira l’altra

Se sei alla ricerca di un’idea sfiziosa e irresistibile per un antipasto o uno spuntino, i rotolini di lasagne fritti in friggitrice ad aria sono la scelta perfetta! Questa ricetta, ideata da me unisce la delicatezza delle sfoglie di lasagne all’uovo con la freschezza delle zucchine e la cremosità della besciamella, il tutto reso ancora più delizioso da una generosa spolverata di formaggio grattugiato. ( poi ti insegnerò il trucco per ottenere una deliziosa la crosticina croccante ).

Avevo provato a realizzare la lasagne di zucchine con il mio nuovo metodo, e durante il procedimentomi erano avanzate le sfoglie e le zucchine, cosa potevo mai farci? Ebbene ho inventato i rotolini, facilissimi da fare ma di una bontà da restare senza parole. Ora segui il procedimento qui sotto e prepara un piatto che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

Ingredienti rollini di lasagne fritti in friggitrice ad aria, le girelle facilissime

4 sfoglie di lasagne all’uovo fresche e sottili

200 g di besciamella

1 zucchina media

formaggio grattugiato q.b

Sale q.b

Olio

Procedimento

Affettate le zucchine in fette sottili utilizzando una mandolina. Disponete le fettine di zucchina su ciascuna sfoglia di lasagna come da foto.

Spolverate un pizzico di sale sulle zucchine e arrotolate delicatamente le sfoglie di lasagna. Tagliate i rotoli ottenuti in piccole girelle.

Ora dovete spruzzare dell’olio nella teglia e adagiare sopra le girelle di lasagna, riempite completamente la teglia e versate sopra un generoso strato di besciamella. A questo punto cospargete abbondante formaggio grattugiato sulla besciamella e una leggera spruzzata di olio spray sulla superficie per ottenere una doratura croccante. ( questo è un mio trucco ).

Cottura

Cuocete i rotolini in friggitrice ad aria a 190°C per circa 20 minuti, finché non saranno dorati e croccanti.

Sfornateli e lasciateli intiepidire leggermente per poi gustarli accompagnati da un tagliere di formaggi e salumi.

Consigli

I rotolini di lasagne sono migliori quando consumati appena fritti, ma se avanzano, potete conservarli in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 2-3 giorni. Riscaldate in friggitrice ad aria prima di servire per mantenere la croccantezza. Se desiderate conservarli più a lungo, potete congelarli prima di cuocerli.

Puoi personalizzare le girelle di lasagne con prosciutto cotto, salmone affumicato, funghi sauté o spinaci. Aggiungete erbe fresche come basilico, prezzemolo o rosmarino al ripieno per un aroma fresco e fragrante. Oppure del pepe nero macinato al momento.

Oltre al formaggio grattugiato, puoi incorporare formaggi come mozzarella, fontina o cheddar all’interno del ripieno per una sorpresa cremosa, e invece delle zucchine puoi utilizzare le carote.

I miei rotolini sono facilissimi da realizzare e potrai sperimentarli con altri ingredienti e varianti, questo vi permetterà di creare un’ampia gamma di rollini.

