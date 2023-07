Siete pronti per gustare degli spiedini di zucchine ripiene in friggitrice ad aria davvero deliziosi? Questa ricetta vi offre un modo leggero e gustoso per godervi le verdure, arricchite da un delizioso ripieno di prezzemolo, carne macinata, carote e scalogno. Grazie alla friggitrice ad aria, otterrete una cottura croccante e sana senza dover aggiungere troppo olio.

Sarà un piatto semplice da preparare ma gustosissimo, vi assicuro che piacerà anche ai vostri bimbi. Potete servire gli spiedini di zucchine come antipasto o anche per un aperitivo tra amici.

- Advertisement -

Se volete provare altro ecco come fare un ottimo Tortino di verdure in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti spiedini di zucchine ripiene in friggitrice ad aria

2 zucchine

250 g di carne macinata

1 carota

2 cucchiai di formaggio grattugiato

2 fette di pancarrè

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

1 uovo

pangrattato

spiedini

Procedimento

Lavate e tagliate le zucchine a fette sottili, utilizzando una mandolina. Nel frattempo, preparate il ripieno. In un mixer, unite il pancarré, la carne macinata precedentemente saltata in padella con le carote, il formaggio grattugiato, pepe, sale, e olio. Frullate il tutto in modo grossolano.

Distribuite uniformemente il ripieno sulla superficie delle strisce di zucchine e arrotolatele su se stesse. Infilate le strisce arrotolate negli stecchini per spiedini, e passateli in una ciotola dove avete sbattuto un uovo con un pizzico di sale, panate nel pangrattato., premendo leggermente per far aderire.

Adagiate gli spiedini su carta forno ( tagliata a misura della base del cestello) e date un puff di olio per friggitrice ad aria.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria per 2 minuti, poi posizionate gli spiedini a 190°C per circa 15 minuti, o fino a quando risulteranno dorati e croccanti, a metà cottura girateli e date un ulteriore puff di olio.

Sfornate gli spiedini e lasciateli raffreddare leggermente prima di servirli. Ricordate che le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca e al modello della vostra friggitrice.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Potete personalizzare il ripieno degli spiedini di zucchine aggiungendo altre erbe aromatiche o spezie a vostro gusto.



Se preferite un sapore più intenso, potete marinare le zucchine con un mix di olio, aceto e spezie prima di farcire e arrotolare.