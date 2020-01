Sabrina Ghio a Rivelo: “Ho respinto Silvio Muccino, e lui si è ….”

Sabrina Ghio ex allieva di Amici, ballerina ma anche attrice si è confessata nel programma di Lorella Boccia Rivelo. La Ghio ha parlato della sua vita privata, ma anche di come dopo il successo ad Amici, alcuni lavori in teatro e il reality Circus si è reinventata: oggi è un influencer determinante seguita da tantissimi followers.

Sabrina ha parlato del rapporto non troppo sereno con il padre, e della difficile gravidanza che ha avuto quando aspettava Penelope, la bambina avuta dall’ex marito Federico Manzolli, con cui oggi ha un bellissimo rapporto per il bene della figlia.

Divertita ma anche molto lusingata Sabrina ha rivelato anche quando Silvio Muccino l’ha corteggiata, le ha prima mandato dei fiori alla fine di un suo spettacolo e poi dopo un breve periodo di corteggiamento sono usciti da soli, lui ha provato a baciarla mai lei lo ha respinto e questo poco è piaciuto all’attore: “Eravamo a Genova. Mi venne a prendere con il motorino, ci facemmo un giro, ci siamo fermati. Lui provò a baciarmi, lo respinsi in modo carino. L’ho rifiutato. Si incazzò molto. Mi lasciò a piedi.”

Sabrina Ghio dopo il periodo buio l’amore ritrovato

Sabrina Ghio non nega d’aver passato un periodo buio, una serie d’eventi l’hanno portata ad essere diffidente e l’unica a farla reagire è stata la figlia. Oggi l’ex allieva d’Amici ha ritrovato la serenità con l’ex marito, con la famiglia ma soprattutto ha trovato un nuovo amore Carlo Negri, un uomo più giovane di lei di 6 anni che l’ha conquistata con un ferreo corteggiamento a cui lei inizialmente non voleva cedere, ma lui è stato così dolcemente insistente che non ha potuto fare a meno d’innamorarsi. Sabrina si augura solo di poter invecchiare con lui, è certa che è il suo compagno di vita.