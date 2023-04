Sabrina Impacciatore rivelazione scottante su un attore: “Voleva accarezzarmi le cosce…”

Sabrina Impacciatore nota attrice italiana ha trovato il successo anche negli Stati Uniti dove sembra sia diventata una vera star. La giovane si trova a Los Angeles, è impegnata in vari progetti e sta conoscendo tante persone note.

Il cinema americano è decisamente diverso dal made in Italy e a quanto pare lei si è ambientata facilmente.

Grazie alla partecipazione alla serie tv americana The White Lotus Sabrina è una vera star oltre oceano, un successo che neanche lei si aspettava visto che in Italia ha faticato molto per affermarsi. Intervistata dal Corriere della sera l’attrice ha rivelato d’aver avuto sempre una personalità incisiva, tanto che a scuola veniva considerata una leader: “A scuola, inspiegabilmente, ero una leader. Ricevevo una quantità inimmaginabile di bigliettini, da maschi e femmine, mi volevano sposare tutti”.

Sabrina ha anche fatto una confessione scottante su Gerard Depardieu con cui ha lavorato nel film di Ettore Scola Concorrenza sleale. L’attrice ha riferito che l’attore le ha fatto una richiesta davvero inaspettata che l’ha colpita particolarmente: “C’erano Castellitto e Depardieu. Ero agitata, non dormivo la notte, prendevo il Lexotan. Depardieu mi disse nel suo italiano francesizzato perché prendi la pillùla, tu la sera prima di dormire accarezzati le cosce e pensa a me”. Ha poi aggiunto: “In realtà andò oltre. Si prese una cotta per me, Scola cercò di proteggermi. Mi sentivo come una bistecca davanti a un rottweiler. Ero in soggezione, oggi vorrei essere mangiata da lui”.

Sabina Impacciatore: “Non sono bella, ma ho sempre rimorchiato”

Sabrina Impacciatore è consapevole dei suoi difetti fisici, ha sempre avuto un rapporto complicato con il suo naso ma con la maggiore età ha compreso che ironizzare sui suoi difetti era il modo giusto per conviverci.

L’attrice ha poi precisato di non sentirsi bella eppure non ha mai avuto problemi ad attirare l’attenzione degli uomini: “Non sono la bellona, non voglio presentarmi per quello che non sono ma da ragazzina, in modo inspiegabile, ero quella che rimorchiava di più. Ero corteggiata, desiderata, mai tradita.”