Saldi in Italia: data di inizio per ogni regione

L’annuncio dei saldi invernali 2020 è la notizia che migliaia di italiani attende con ansia e trepidazione. Questo perché i regali natalizi da scambiarsi con i propri cari durante le festività svuotano i portafogli, dato che sembrano essere ogni anno più costosi. Tuttavia, i saldi invernali cadono quasi sempre dopo l’epifania, quindi non si può approfittare degli sconti per acquistare i doni.

I più furbi sicuramente avranno approfittato del Black Friday per risparmiare ed anticiparsi, come fanno oltreoceano. Ci si può sempre rifare nei saldi, però, acquistando qualche sfizio al quale si è rinunciato per aver più soldi da destinare ai regali.

Fare shopping all’estero

I saldi invernali non riguardano solo lo shopping ma possono essere un’occasione ghiotta per godersi un viaggio a prezzo ridotto. Dopo le festività Natalizie, infatti, i costi dei voli e degli alberghi tendono a calare.

Quando si viaggia, poi, si tende ad acquistare qualcosa, specialmente se i prezzi nella località in cui ci si trova sono ridotti rispetto al Paese di provenienza. Il consiglio per spendere bene, però, è di controllare bene l’effettivo risparmio utilizzando internet: si possono comparare i diversi siti web delle grandi catene e verificare quanto sia conveniente acquistare all’estero. Inoltre, bisogna lasciarsi guidare nei negozietti e nei mercatini dove è possibile trovare pezzi unici e rari. Anche in questi posti, solitamente, ci sono i saldi invernali.

Il calendario dei saldi 2020

Ma torniamo in Italia. Sicuramente l’interesse primario è conoscere il periodo di saldi del 2020 regione per regione. Da qualche anno, vige una data unica di inizio del periodo di sconti, e sarà così anche per il 2020, tranne qualche eccezione. Comunque, si tratterà di un giorno che intercorre tra Capodanno e L’Epifania, per cui si potrà approfittare per acquistare qualcosa da inserire nella calza. Invece, la data di fine del periodo di saldi sarà diversa da regione a regione.

Nel dettaglio:

Abruzzo dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Basilicata dal 2 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Campania dal 5 gennaio al 2 aprile 2020

Emilia Romagna dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Liguria dal 5 gennaio al 18 febbraio 2020

Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Marche dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Molise dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Piemonte dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Puglia dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Sicilia dal 6 gennaio al 15 marzo 2020

Molise dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Toscana dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Valle D'Aosta dal 3 gennaio al 31 marzo 2020

Veneto dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

