Sale aromatizzato agli agrumi, 3 ricette e come usarlo in cucina

Per realizzare un’aroma gustoso, saporito in grado di rendere ogni piatto speciale sarà sufficiente unire questi due ingredienti che tutti abbiamo in casa. Sicuramente non ci avete mai pensato, ma unire il sale con gli agrumi, che sia il limone o l’arancia e il mandarino, daranno vita ad una vera e propria spezia innovativa con cui preparare arrosti, pesce o anche delle semplici verdure grigliate.

Il sale aromatizzato agli agrumi è un preparato che può essere fatto in casa, basta seguire qualche piccola indicazione. Inoltre è utile per cucinare ma anche da usare nelle varie faccende domestiche. Ha un profumo intenso e inebriante da respirare in casa quindi potrete utilizzarlo anche per profumare gli ambienti come per esempio l’armadio.

Come abbiamo detto questo prodotto ha vari usi ma è in cucina che ha un ruolo fondamentale: può essere usato come guarnizione di piatti, ma anche come essenza di sughi e minestre, ideale anche per preparare salse. È indicato nella preparazione di pesce o carne arrosto, l’aroma farà la vera differenza al piatto, che diventerà un piatto gourmet da vero chef.

Infine è molto utile in pasticceria: un pizzico insaporisce ciambelloni, muffin ma anche crostate e biscotti. Ora non vi resta che seguire le nostre indicazioni e preparare il vostro sale aromatizzato agli agrumi.

Ingredienti e preparazione per fare il sale aromatizzato agli agrumi

Per il sale aromatizzato al limone vi occorrono:

300 g di sale grosso integrale;

2 limoni non trattati

Lavate i limoni non trattati, asciugateli e prelevate la scorza, avendo cura di togliere solo la parte gialla, evitando quella bianca. Mettete le scorze di limone nel frullatore insieme al sale e frullate il tutto, fino a che le scorze di limone non avranno assunto le stesse dimensioni dei granelli di sale. Dopodiché, versate il sale al limone su una teglia foderata con carta da forno, allargandolo bene, e mettetelo a essiccare nel forno caldo a 50° per una decina di minuti. Una volta pronto trasferitelo ancora caldo in un vasetto di vetro pulito, fatelo raffreddare prima di chiuderlo ermeticamente col coperchio.

Sale aromatizzato all’arancia

Sale aromatizzato arancia

Il sale aromatizzato all’arancia, invece, si prepara con:

400 g di sale grosso

La scorza di due arance non trattate

Lavate le arance, asciugatele e prelevate la buccia, facendo attenzione a evitare di asportare anche la parte bianca, che è amara. Mettete il sale grosso e le scorze di arancia nel frullatore e frullate con impulsi non troppo lunghi, fino a che le scorze di arancia non avranno ottenuto le stesse dimensioni dei grani di sale, o comunque fino alla consistenza desiderata. Disponete il sale su una teglia foderata con carta da forno e fatelo asciugare nel forno preriscaldato a 70° per circa 40 minuti. Quando sarà asciutto, fate raffreddare il sale aromatizzato all’arancia e trasferitelo in un barattolo con chiusura ermetica.

Sale aromatizzato al mandarino

Se vi piace mischiare gli aromi, dovete assolutamente provare il sale aromatizzato all’arancia e al mandarino. Per prepararlo vi serviranno:

200 g di sale grosso

la scorza di 1 mandarino e mezzo (non trattato)

la scorza di 3 arance (non trattate)

Il procedimento da usare è lo stesso impiegato per la preparazione del sale all’arancia. Dimezzate, però, i tempi per l’asciugatura: basteranno 20 minuti in forno per asciugare il sale aromatizzato all’arancia e mandarino. Una volta pronto trasferitelo ancora caldo in un vasetto di vetro pulito, fatelo raffreddare prima di chiuderlo ermeticamente col coperchio.