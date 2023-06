Samantha De Grenet ladri in casa nella notte: “Sono pronta a pagare un riscatto”

Nella notte Samantha de Grenet è stata vittima di un furto. Alcuni malviventi si sono introdotti nella sua casa ai Parioli, nota zona della capitale, e hanno rubato alcuni preziosi. La notizia è stata condivisa da Il Messaggero che ha contattato la showgirl e le ha chiesto alcuni dettagli sul furto. La De Grenet ha riferito d’aver disturbato i ladri visto che ha fatto rientro in casa prima del previsto, è evidente che i malviventi erano convinti di non trovarla.

Spaventata e decisamente dispiaciuta Samantha ha riferito d’essersi sentita violata: “Non si aspettavano che tornassi, forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e proprio. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto”.

Samantha vive con il marito Luca Barbato e il figlio e nonostante il furto è felice che le cose non siano andate diversamente. I ladri avrebbero sottratto alla conduttrice preziosi da migliaia d’euro, per il momento gli investigatori non hanno trovato impronte e questo denota il fatto che il reato sia stato compiuto da professionisti. E’ possibile inoltre che il furto sia legato alla rapina subita dal vicino di casa qualche giorno fa a cui è stata sottratta una cassaforte con 200 mila euro in contanti.

Samantha De Grenet: “Sono oggetti che hanno un valore affettivo”

La conduttrice, decisamente spaventata perchè ha rischiato di scontrarsi con i malviventi, ha ammesso d’essere pronta a pagare il riscatto dei suoi preziosi che hanno per lei un valore soprattutto affettivo:

“Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”. Samantha spera in tal modo di recuperare i suoi oggetti, ma è consapevole che probabilmente non li rivedrà mai più.