Sangiovanni, l’addio a Giulia Stabile: le parole del cantante

Da mesi Sangiovanni e Giulia Stabile non appaiono insieme sui social ma neanche ai vari eventi itineranti. I sospetti di un addio si ricorrono da settimane, e alcune dichiarazioni social dell’ex vincitrice d’Amici non lasciano dubbi. Inoltre anche Raffaella Mennoia, che è molto legata alla ballerina, ha affermato che Giulia sta vivendo un momento difficile.

Ospite del LoveMi per ballare sulle note della canzone di Fedez e Francesca Michielin, Giulia sta provando a dedicarsi alla danza, sua unica grande passione. Certo è che il legame con Sangiovanni era speciale, i due avevano anche tanti fans a sostenerli. Da ricordare che ad Amici si sono contesi la vittoria finale e hanno emozionato i telespettatori. In questi anni il cantante è cresciuto ed è stato preso da tantissimi impegni, trascurare l’ex allieva d’Amici è stato più che normale.

Dopo i vari rumors e pettegolezzi anche Sangiovanni ha confermato la fine della storia e lo ha fatto attraverso le pagine di Cosmopolitan. Il giovane artista ha rivelato infatti cosa porterebbe alla fine del mondo, tra le tante cose e persone non cita la Stabile: “Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”. E’ evidente che Sangiovanni sta guardando avanti, è concentrato soprattutto sulla sua musica.

Sangiovanni e Giulia storia al capolinea: nessuna speranza d’una reunion

I fans sperano che Giulia e Sangiovanni possano ritrovarsi, ma è evidente che hanno intrapreso strade diverse e probabilmente fra qualche mese avranno trovato un nuovo amore e si saranno lasciati la delusione alle spalle.

I due non hanno nessuna intenzione di tornare insieme anche se alcuni rumors confermano che la ballerina è molto triste e addolorata. Era molto legata a Sangiovanni e ha creduto nel loro amore. Ad oggi non si conoscono i motivi ufficiali della rottura. I due ex allievi non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito.