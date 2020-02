Sanremo 2020 finale: scaletta e ospiti

Ieri si è tenuta la quarta puntata della kermesse canora più prestigiosa del nostro Paese, il Festival Di Sanremo. La puntata ha visto protagonista ancora una volta Achille Lauro con i suoi look stravaganti (è infatti salito sul palco dell’Ariston nei panni della Divina Marchesa Luisa Casati Stampa, ancora una volta firmato Gucci). Altri momenti clu della serata è stata ovviamente la gara tra le nuove proposte, che ha portato alla vittoria Leo Gassman dato per favorito, e la clamorosa fuga dal palco di Bugo dopo che Morgan ha cambiato un pezzo della canzone a sua insaputa, e la performance con finta caduta dalle scale del rapper Ghali, attesissimo ospite.

Ad accompagnare Amadeus, la regina di Sanremo Young Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Quest’ultima, tornerà sul palco anche questa sera, con un’altra regina della tv italiana: Mara Venier. Inoltre, gradito ritorno anche quello di Diletta Leotta, che ha scatenato l’ira del pubblico social per il suo discorso sulla bellezza che “capita”, giudicato falso ed ipocrita dagli internauti.

Ad aprire la serata, il già citato vincitore delle nuove proposte Leo Gassman, che canterà “Vai bene così”, il pezzo che lo ha condotto a sbaragliare la sua avversaria, Tecla. Come ospiti sul palco, dopo Dua Lipa nella serata di ieri, il gruppo Gente De Zona, famosi per i pezzi latini come il tormentone Bailando. Inoltre sono previsti gli attori della pellicola “La mia banda suona il pop”, il tenore Vittorio Grigolo, Wilma De Angelis, Edoardo Pesce.

L’ordine delle esibizioni

Ecco la scaletta della serata, i 23 big si esibiranno in questo ordine:

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelù

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Cally

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paolo Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore

I big verranno giudicati dalla giuria demoscopica, dalla giuria della sala stampa e dal televoto (che inciderà per il 34% del risultato). Verrà stilata poi una classifica unica in base alla media ponderata.