Sanremo 2020, Morgan rivela la sua verità: “Bugo uno sciacallo”

L’episodio che ha caratterizzato la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2020 è sicuramente l’abbandono da parte di Bugo della scena durante la sua esibizione con Morgan, un siparietto avvenuto in diretta di cui lo stesso Amadeus non sapeva nulla, ma soprattutto ha creato dei problemi di gestione televisivi non da poco.

Sul momento poco si è capito cosa è successo e a poco è servito l’intervento di Fiorello per sdrammatizzare la situazione. In molti sostengono che i due artisti sono saliti sul palco già tesi e il fatto che Morgan in corso d’esibizione abbia cambiato il testo ha portato Bugo ad evitare polemiche e ad andarsene: l’eliminazione dalla gara per defezione è stata immediata.

Dal dietro le quinte dell’Ariston c’è chi ha sostenuto che fra i due ci sia stata un forte lite, per molti sono anche venuti alle mani, tuttavia i motivi non sono stati ancora resi noti. Questo è quello che ha riferito il Fatto Quotidiano a tarda notte.

Il video del momento in cui Bugo lascia il palco dell’Ariston

Sanremo 2020, Morgan le prime rivelazioni post lite a Repubblica

Morgan è stato raggiunto quasi immediatamente dopo la lite con Bugo dal giornalista ed esperto musicale de La Repubblica Ernesto Assante che ha raccolto le prime dichiarazioni al vetriolo dell’artista che ha cercato di giustificare suo comportamento:”La partecipazione a Sanremo è nata perché Bugo mi ha chiesto di fare un pezzo con lui per andare a Sanremo. Sarei stato la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival, perché senza di me non lo avrebbe certamente fatto. Io l’apprezzo come cantautore e amico, ed avevo un debito di gratitudine nei suoi confronti perché mi è stato vicino nella storia della casa. Ma non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio.“

Morgan ha poi aggiunto che la situazione tra lui e Bugo è precipitata in seguito alla loro esibizione della cover, secondo l’artista Bugo non avrebbe rispettato gli accordi fra loro cantando l’intera canzone a suo modo, un gesto di sfida nei suoi confronti che necessitava di una reazione: “Ho pensato che stasera della canzone ne avrei fatto una versione karaoke, come lui ha rovinato la canzone di Endrigo ieri sera … Quindi, pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro al palco. Allora diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole. Ma non fa niente, alla fine a me non interessa di essere qui dentro, mentre a lui si.”