Sanremo 2020: scaletta quarta serata, Fasma e Leo favoriti

Il festival di Sanremo è giunto alla sua quarta serata, tra apprezzamenti della critica per l’evento in generale, con picco di share, a critiche per le canzoni ed i look stravaganti. Nella serata delle cover di ieri, ad esempio, si sono esibite Elettra Lamborghini e la “rapper mascherata” Myss Keta, con uno spettacolo trash ed evidenti stonature. Achille Lauro, invece, ha stupito con il rimando a David Bowie ed un’esibizione emozionante con Annalisa sulle note di “Gli uomini non cambiano”.

Pareri contrastanti per le due vallette: se da un lato la presentatrice albanese Alketa Vejsiu ha conquistato con la sua raffinatezza e la sua spigliatezza sul palco (anche se Enzo Miccio ne ha bocciato l’outfit, ovvero il vestito rosa confetto), la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, è sembrata al pubblico impacciata e poco padrona della scena. Le due vallette, per la serata del 7 febbraio, lasceranno il posto alla bionda e simpatica Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, la modella e compagna di Valentino Rossi, colei che secondo Amadeus “resta sempre un passo indietro”. Chissà se affronterà l’argomento durante la kermesse.

Ma cosa prevede la quarta serata? Tornerà Fiorello, che dopo una pausa nella giornata di ieri è pronto ad intrattenere nuovamente gli spettatori con i suoi siparietti con Amadeus. Anche Tiziano Ferro, come annunciato, salirà sul palco in qualità di ospite fisso della kermesse. Altri ospiti saranno Ghali, Dua Lipa, Gianna Nannini e Johnny Dorelli.

Le quattro nuove proposte in gara

Torneranno, inoltre, le nuove proposte, coloro che hanno battuto gli avversari nelle prime due serate: Leo Gassman, Tecla Insolia, Fasma e Marco Senieri. Gassman e Fasma sono dati per favoriti, secondo anche le quote diffuse dalle principali agenzie di scommesse. Il più sfavorito è il trentaquattrenne Sentieri, che con il suo pezzo “Billy Blue” è quotato tra 6.00 e 7.00, pertanto le chance di vittoria sembrerebbero essere poche.

Per decretare i due artisti che si contenderanno la vittoria finale, ci saranno due sfide dirette. I due vincitori, verranno giudicati sulla base degli highlights, ovvero attraverso spezzoni registrati delle precedenti esibizioni sul palco. “E’ quello che già accade da alcuni anni per decretare il vincitore assoluto del festival, tra i Big, i tre che arrivano allo scontro finale vengono votati sulla base degli highlights, avverrà così anche per i Giovani”, ha dichiarato in conferenza stampa il vicedirettore di Rai Uno, Claudio Fasulo.

Per scegliere poi il vincitore ci sarà una votazione mista: sala stampa,giuria demoscopica e televoto formeranno una classifica unica in base alla media ponderata.

La scaletta della serata

I 24 big, inizialmente divisi in due serate, si esibiranno nuovamente con i loro pezzi. Ecco l’ordine di uscita: