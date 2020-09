Sanremo 2021, Amadeus: “Impossibile un Festival senza pubblico”

Amadeus rivela in un'intervista di non avere un piano b per Sanremo 2021 nel caso in cui l'emergenza Covid non rientri

Confermato come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’organizzazione della kermesse. Il conduttore che lo scorso anno ha riscosso un successo da record affiancato dal suo amico Fiorello e nonostante il caso Bugo/Morgan è in fase d’organizzazione, i lavori per dare vita ad una manifestazione da ricordare sono in corso.

Tuttavia Amadeus ammette di non avere un piano b nel caso in cui l‘emergenza Covid non rientri per Marzo. Il conduttore al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani ha dichiarato che se la situazione non si normalizza è impensabile di fare Sanremo. Un festival senza pubblico o con orchestra distanziata non è neanche pensabile:

“Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo.“

Amadeus e Fiorello insieme (ancora una volta) sul palco dell’Ariston

Il prossimo 17 dicembre Amadeus svelerà il cast di Sanremo 2021 e i nomi dei cantanti in gara, per il momento è tutto top secret l’unica cosa certa è il ritorno di Fiorello sul palco dell’Ariston. Nonostante tutta la pressione che deriva dall’essere parte di Sanremo Fiorello ha accetto ancora una volta di affiancare il suo amico storico e di dare al Festival quel suo mood personale che tanto piace al pubblico. Ad ogni modo Sanremo 2021 potrebbe segnare un nuovo inizio per gli italiani, Covid permettendo.