Sarah Felberbaum confessa: “Sono arrivata a non provare nulla”

Protagonista della fiction Tina Anselmi che andrà in onda il prossimo 25 Aprile Sarah Felberbaum ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Oggi. La giovane e talentuosa attrice si è messa a nudo raccontando aspetti decisamente molto privati.

La compagna di Daniele Rossi ha confessato d’aver avuto problemi con il cibo dopo la nascita del figlio Noah. Ha ammesso d’aver affrontato un percorso psicologico per uscirne fuori: “È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato.”

Sara ha rivelato d’essersi sentita invisibile, nessuno ha capito il suo disagio solo la suocera si è accorta che non stava bene. Ad influire sulla situazione è stato anche il fatto che è tornata sul set dopo un mese che aveva partorito: “Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice.” Oggi l’attrice italiana d’origine inglese è consapevole che non è stata una scelta giusta. Il marito Daniele Rossi è stato determinante per superare il tunnel della depressione: “Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici.”

Sara Felberbaum: “Mi sarebbe piaciuto essere Tina Anselmi”

Sara Felberbaum si è detta molto felice d’aver interpretato il personaggio di Tina Anselmi, è parte della storia d’Italia e ha inciso notevolmente sul progresso del paese. Una donna che ha saputo imporsi in un contesto non facile per l’universo femminile dell’epoca.

L’attrice ha rivelato che le sarebbe piaciuto essere lei:”Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere… Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai.”