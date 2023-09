Sarah Nile, ex gieffina, denuncia: “Licenziata perchè sono mamma?”

Sarah Nile, ex gieffina e mamma bis solo da qualche mese, ha denunciato sui social il suo dramma. Grazie alla popolarità conquistata dopo aver partecipato al Grande Fratello 10, l’ex gieffina ha un profilo social molto attivo e seguitissimo. In seguito all’esperienza nel reality di Cinecittà ha deciso d’allontanarsi dalla tv e lavorare in un contesto a lei affine che in questi anni le ha dato anche tante soddisfazioni. Nel frattempo ha trovato l’amore della sua vita e ha deciso di mettere su famiglia.

Oggi è mamma di due splendidi bambini, ha ancora un vasto seguito sui social. Anche per questo alcune sue recenti dichiarazioni non sono passate inosservate e hanno dato vita ad un eco mediatico rilevante. L’argomento trattato è più comune di quanto si pensi, e riguarda la maternità. Sara ha denunciato sui social d’essere stata licenziata a pochi mesi dalla nascita del suo secondogenito. Dopo 7 anni di devozione al lavoro, l’è arrivato il ben servito.

La Nile, 37 anni compiuti da poco è un volto d’una dell’edizioni più fortunate del Grande Fratello. Oggi è legata a Pierluigi Montuoro da cui ha avuto Noah e lo scorso 20 Marzo è nata Evah. Da notare che l’ex gieffina si è avvalsa della PMA per diventare mamma, un percorso impegnativo e doloroso. Nel suo post Sarah insinua d’essere stata licenziata proprio perchè mamma bis, un trattamento che hanno ricevuto anche alcune sue colleghe: “Licenziata in tronco. Ma qualcosa non mi torna perché prima di me è stata licenziata un’altra collega che aveva appena partorito. Non mi torna perché a pochi giorni dalla raccomandata del 7 settembre anche un’altra collega è stata licenziata al terzo mese di gravidanza.”

Sarah Nile, racconto drammatico: “Ancora troppe regole arcaiche sulla donna e il lavoro…“

L’ex gieffina è convinta che nonostante la sua dedizione al lavoro, a volte lo ha messo in primo piano nella sua vita, il licenziamento sia legato alla neo maternità. Scontrarsi con regole arcaiche dove una donna, maternità e lavoro non possono coesistere è decisamente drammatico, e molto triste: “La mia dedizione si è scontrata con regole arcaiche dove la donna, madre e lavoratrice è un ossimoro, qualcosa che non può coesistere.”

Sara ha poi manifestato la sua solidarietà a Barbara D’Urso e al modo in cui è stata trattata da un’azienda come Mediaset a cui la conduttrice negli ultimi anni ha dato molto: “Dinamiche che mi fanno capire come devono essersi sentite personalità come @barbaracarmelitadurso (paragonandolo al mio piccolo ovviamente) dove nonostante la propria professionalità, passione ed esperienza non hanno avuto la meglio. Che possa piacere o meno la Sig. D’Urso per anni è stata dedita a @qui_mediaset.”