Save The Children, lavora con noi: offerte attive dall’Italia all’estero

Save The Children, importante organizzazione umanitaria, ha le sue radici nel cuore di Londra. Fondata nel 1919 da Eglantyne Jebb, un’attivista inglese profondamente colpita dalle condizioni dei bambini in Europa dopo la prima guerra mondiale, l’organizzazione si è evoluta fino a diventare la più grande e influente organizzazione internazionale indipendente per la difesa dei diritti dei bambini.

Operando in 122 Paesi, con oltre 25.000 collaboratori, Save The Children Italia offre stimolanti opportunità di lavoro, compresi contratti a progetto, a tempo determinato o indeterminato, con retribuzioni tra i 25.000 e i 46.000 Euro annui.

L’entusiasmo non ha confini, con posizioni aperte in 62 paesi del mondo, inclusi luoghi affascinanti come il Bangladesh, il Kenya e il Regno Unito. Inoltre, per i giovani desiderosi di contribuire alla causa, Save The Children offre opportunità uniche di stage e Servizio Civile Nazionale. La strada è aperta per chiunque voglia combattere con passione e scopo per i diritti dei bambini.

Offerte di lavoro attive in Italia

Visitiamo la pagina Lavora con noi di Save The Children. Le posizioni aperte in Italia sono le seguenti, alcune sono sostituzioni di maternità.

Field Logistic Expert – Catania : Scadenza per l’invio delle candidature 02/11/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 02/11/2023. Social Worker – Catania : Scadenza per l’invio delle candidature 26/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 26/10/2023. Coordinator Reti di Scuole e Partecipazione (sostituzione maternità) – Roma : Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023. Child Protection Officer – Lampedusa : Scadenza per l’invio delle candidature 26/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 26/10/2023. Community Manager – Prato : Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023. Coordinatrice Programma Psicosociale e Case Management (sostituzione maternità) – Roma : Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023. CRM Specialist – Roma (con possibilità di lavoro in parte da remoto) : Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023.

: Scadenza per l’invio delle candidature 31/10/2023. Corporate New Business Coordinator – Roma (con possibilità di smart working al 60%): Scadenza per l’invio delle candidature 29/10/2023.

Possibilità di autocandidarsi per offrire la propria formazione e competenza, seguire le indicazioni fornite nel sito.

Candidature all’estero

Tra offerte in loco e da remoto, Save The Children ha attive ben 55 offerte di lavoro fuori dall’Italia. Ci sono posizioni a tempo indeterminato, con orario part time e full time, le scadenze delle domande variano, alcune hanno termine a novembre altre tra pochi giorni, entro la fine di ottobre, molte verranno rinnovate o allungate. Ecco un elenco di offerte lavoro estero disponibile.