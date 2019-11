Scienziati scoprono zuccheri nei meteoriti, prove per individuare l’origine della vita

L’ipotesi che siano stati i meteoriti ad aver dato origine alla vita sulla terra ha sempre più supporto da parte della comunità scientifica. Un team internazonale di ricercatori ha infatti rilevato alcuni zuccheri bio-essenziali, tra cui ribosio, arabinosio e xilosio in due meteoriti ricchi di carbonio, denominati Nwa 801, (recuperato nel 2001 in Marocco), e Murchison (recuperato in Australia nel 1969).

Per effettuare queste preziose ricerche, gli scienziati hanno analizzato le polveri dei meteoriti utilizzando la gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa. Con queste tecniche così raffinate e tecnologicamente avanzate, si è riusciti a giungere ad un risultato soddisfacente. Già diversi altri elementi, indispensabili per la vita, erano stati rinvenuti nei meteoriti, ma gli zuccheri ancora no. Tale scoperta risulta essere davvero importante, in quanto si tratterebbe della prima traccia di ribosio nello spazio e il primo elemento utile che riconduce alla presenza di zucchero sulla Terra.

È l’RNA ad aver dato origine alla vita sulla Terra?

Tali zuccheri potrebbero aver contribuito alla formazione di RNA (acido ribonucleico) sulla Terra, ed aver contribuito all’origine della vita stessa. Nei campioni di polvere dei meteoriti non è stato rilevato 2-desossiribosio, cioè lo zucchero presente nel DNA. Secondo alcuni scienziati, infatti, la vita primordiale deriverebbe dall’RNA, e che solo successivamente esso si sarebbe mutato in DNA, poiché le molecole dell’RNA sono capaci di “fare delle copie” di sé stesse senza necessità di altre molecole.

In conclusione a tali ricerche, gli scienziati hanno spiegato che durante il massiccio bombardamento di meteoriti avvenuto circa 4 miliardi di anni fa, quantità importanti di tali zuccheri, associati a condriti carbonacee potrebbero esser stati fondamentali nella chimica prebiotica per la creazione della vita.

