Scoperto il motivo per il quale s’ingrassa

Spesso si ingrassa, si mette su peso senza nemmeno accorgersene. Lo stile di vita sembra invariato, eppure i chili di troppo aumentano. In realtà c’è un motivo che sembra essere, almeno all’apparenza, totalmente scollegato ai kg in più. Si tratta della rabbia e del nervosismo.

Il motivo per il quale s’ingrassa è la rabbia

Infatti, secondo una ricerca di un nutrizionista messicano, Juan Manuel Romero Villa, ci sarebbe una correlazione tra la rabbia e l’obesità. Nell’arco di tempo dei suoi studi, ben 14 anni, ha potuto constare che la rabbia produce un accumulo maggiore di cortisolo e adrenalina. L’energia in eccesso, se non smaltita, si trasforma in tessuto adiposo.

L’ormone che regola lo stress, inoltre, gioca un ruolo fondamentale nel mutare il grasso in energia buona; pertanto, in caso di eccessiva rabbia non funziona come dovrebbe e si ingrassa di più. Il dottor Romero Villa, quindi, consiglia uno stile di vita sereno (oltre che sano) per mantenere la linea.

Come eliminare la rabbia: ecco i metodi principali

Ma, se la rabbia costituisce un problema da non sottovalutare nell’ambito di una dieta, come si fa a gestire le situazioni che la provocano? Ecco qualche consiglio che potrebbe rivelarsi utile: