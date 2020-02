Scoperto un alimento che riduce lo sviluppo delle cellule tumorali

Uno studio rivela come un alimento possa ridurre lo sviluppo delle cellule tumorali

Alcuni studi effettuati di recente, sono stati in grado di individuare un alimento nemico dei tumori, in grado di “stoppare” l’insorgenza del brutto male. L’istituto Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli ha infatti studiato l’incidenza dell’alimentazione sui tumori in una ricerca della durata di sei mesi.

Vincenzo Iaffaioli, responsabile del team che ha condotto la ricerca, ha evidenziato il ruolo di un alimento che viene spesso utilizzato durante la prima colazione di moltissime persone, specialmente dei più piccoli: stiamo parlando del latte. Tuttavia, non si tratta del latte vaccino, bensì di quello di bufala.

I risultati della ricerca

Per condurre la ricerca ad alcune cavie è stato somministrato del latte di bufala ad altre del latte vaccino. La peculiarità del latte di bufala sta nella presenza di acido butirrico o grasso saturo. Quest’ultimo lo possiamo trovare sia nel latte materno che nei ruminanti ( come il latte di cammello ) . L’acido, è in grado di ridurre lo sviluppo delle cellule neoplastiche, ed i ricercatori hanno individuato che il trattamento è molto indicato su alcuni tumori a livello del colon retto e della tiroide.

Per scoprire la correlazione, le cavie sono state divise in due gruppi. Il primo gruppo è stato nutrito con latte vaccino, il secondo gruppo invece con latte ricco di acido butirrico. Al termine delle periodo di osservazione, gli studiosi hanno effettuato analisi citologiche ed istologiche per verificare quante neoformazioni tumorali erano presenti.

I risultati dello studio scientifico e dell’effetto del latte di bufala sui tumori

Il latte di bufala, ha provocato una riduzione del numero di vasi neoformati nella percentuale del 25%, mentre il latte vaccino ha dato una percentuale del 15%. La massa tumorale invece si è ridotta del 7% negli animali che hanno assunto latte di bufala, mentre solo del 5% negli animali trattati con il latte vaccino. Per ora non è stato dimostrato il collegamento tra il tumore e l’assunzione di latte negli umani, ma già i primi studi lasciano comprendere che si tratta di un alimento salutare e dalle molteplici proprietà benefiche.