Se ti abbraccio non aver paura la première nazionale su YouTube il 2 aprile 2020

La première nazionale del film documentario tratto dal libro di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura, causa Coronavirus è prevista su YouTube il 2 aprile 2020 alle ore 21:00.

Il film rimarrà online fino alla mezzanotte del 3 aprile 2020.

Lo staff Ushuaia Film tramite i suoi canali social scrive

Circa un anno fa, prima che questo virus sconvolgesse le vite di tutti, ci siamo messi in viaggio con Franco e Andrea Antonello per dar vita al documentario, diretto da Niccolò Maria Pagani, ispirato al libro Se ti abbraccio non aver paura.

Ne è nato un road movie che parla di autismo, ma soprattutto del rapporto di un padre e un figlio e del coraggio di chi decide di non arrendersi mai.

Il film sarebbe dovuto uscire al cinema proprio in questi giorni, ma ora che tutti dobbiamo stare nelle nostre case abbiamo pensato di farvi un regalo organizzando

una “première” sui social network, mettendo a disposizione il documentario, gratuitamente, il 2 aprile 2020, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Un modo per permettere a tutti voi di viaggiare, con gli occhi e con la mente, anche in questi giorni così difficili. Un viaggio lungo 9.000 km, che dall’Italia ci ha portato fino al deserto del Sahara…

Ricordiamo che Franco Antonello è fondatore dell’impresa sociale i Bambini delle Fate

che dal 2005 si occupa di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti da partner locali a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità .



i Bambini delle Fate si occupano esclusivamente di comunicazione sociale e raccolta fondi regolare: lavorando quotidianamente per creare gruppi di sostenitori che accompagnino nel tempo,

con continuità e possibilità di programmazione dei servizi, progetti di inclusione e autonomia volti a migliorare la vita delle tante, troppe famiglie che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno.