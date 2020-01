Seggiolini antiabbandono, come richiedere il bonus

Per auitare le famiglie nell'acquisto dei Seggiolini antiabbandono, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, eroga un bonus di rimborso. Ecco come richiederlo

Dopo aver introdotto l’obbligo dei cosiddetti Seggiolini antiabbandono, il nostro Governo (o per essere più precisi Paola De Micheli, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti) ha varato il decreto per il rimborso dell’acquisto di questi dispositivi. Ma da quando e come si può ottenere?

Seggiolini antiabbandono: Come fare per richiederlo

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che il bonus per ottenere il rimborso dell’acquisto dei Seggiolini antiabbandono si potrà richiedere a partire dal 20 Febbraio 2020.

La procedura non è nemmeno troppo complicata, infatti è sufficiente procedere con l’iscrizione alla Piattaforma Informatica Sorgei, la quale è possibile trovarla collegandosi a una delle seguenti pagine web:

Sostanzialmente, si otterrà un Bonus spesa elettronico. Per essere più precisi, si tratta di Buono Elettronico del valore di 30 Euro, il quale dovrà essere utilizzato per acquistare un Seggiolino antiabbandono per la macchina, obbligatorio per tutti i bambini fino ai 4 anni di età.

A chi spetta

Il Buonus spesa elettronico non spetta solo a chi deve ancora effettuare l’acquisto, infatti per tutte le persone che hanno già provveduto a mettersi in regola con la nuova Normativa, il Ministero, ha garantito il diritto di ricevere il rimborso per la spesa sostenuta.

Anche in questo caso è necessario registrarsi sulla Piattaforma Informatica Sorgei, a patto però che lo si faccia entro 60 giorni dal 20 Febbraio 2020 e, soprattutto, allegando la fotocopia del Giustificativo di spesa.

Inoltre, si ricorda che per ottenere il rimborso il Seggiolino antiabbandono deve, necessariamente, rispettare tutte le indicazioni tecniche approvate.

Da quando scatta l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono

In base a quanto riportato sul Decreto Fiscale (Dl 124/2019), chiunque trasporti in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni, dal 6 Marzo 2020 avrà l’obbligo di essere in possesso di un Seggiolino antiabbandono.

Grazie a questo Decreto, finalmente, è stato possibile mettere ordine alla circolare 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, la quale era stata emanata senza preavviso il 6 Novembre 2019 dal Ministero dell’Interno, rendendo obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi antiabbandono a partire da quella data.