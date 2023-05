Selvaggia Lucarelli: “Cacciata da Ballando? Ecco la verità”

Giudice di Ballando con le stelle ormai da più edizione Selvaggia Lucarelli potrebbe non vedere confermato il suo ruolo. Dopo quello che è successo l’ultima edizione, dove la giornalista è stata più volte contestata per aver criticato alcuni concorrenti e per il confronto vivace con Iva Zanicchi, Selvaggia potrebbe non essere più tra i giudici.

Da mesi di rumoreggia su quest’eventualità che Milly Carlucci, ma anche la Lucarelli hannp evitato di commentare. Ora che il dietro le quinte di Ballando con le stelle è tornato attivo e la conduttrice è alle prese con l’organizzazione del format la questione è tornata ad interessare i media. A fare chiarezza c’ha pensato Selvaggia e lo ha fatto sulle pagine di Chi, il magazine le ha dato la possibilità di chiarire la sua posizione:

“Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”. Insomma Selvaggia ci sarà, come così anche gli altri membri della giuria. A quanto pare Milly Carlucci non ha voluto apportare nessun cambiamento tra gli esperti di ballo. Diverso quel che riguarda i concorrenti di cui non si sa ancora nulla d’ufficiale.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: il commento della Lucarelli

Sulle pagine di Chi Selvaggia Lucarelli ha confermato la sua presenza a Ballando, non è mai stata cacciata. Ha poi commentato l’eventuale presenza di Barbara D’Urso in gara. Secondo alcuni rumors la conduttrice di Canale 5 potrebbe approdare in pista. La giornalista non ha nulla in contrario, anche se con la D’Urso ha dei trascorsi impegnativi, ed è certa che la sua presenza potrebbe essere funzionale al programma:

“Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare, non è una passeggiata.” Ha poi aggiunto: “Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.