Selvaggia Lucarelli: “Lorenzo non ha voluto sposarmi”

Solitamente Selvaggia Lucarelli dispende opinioni su fatti e persone del momento e non manca d’essere critica e a volte molto dura. In queste ore ha rilasciato insieme al compagno un’interessante intervista al Corriere della sera dove ha parlato del suo privato, e del libro Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti scritto insieme al fidanzato Lorenzio Biagiarelli.

La giornalista ha confessato d’aver chiesto a Lorenzo di sposarla e di desiderare un figlio da lui, ma ha avuto la risposta che non si aspettava: “Ho chiesto a Lorenzo di sposarmi e ha detto no, volevo anche un figlio da lui…Stiamo insieme da quasi 8 anni… ma quello che tiene il conto, in effetti, è lui”. Tra Lorenzo e Selvaggia ci sono ben 15 anni di differenza e per lei all’inizio questo è stato un problema, ma poi si è dovuta ricredere: “Però sì, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia.“

Selvaggia ha poi confessato che avrebbe voluto subito un figlio da lui, ma Lorenzo non era pronto anche se ha subito legato con Leon: “Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento”. Il rapporto tra i due è equilibrato, e sereno ma non mancano le liti anche se oggi la Lucarelli le affronta in modo più maturo: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione.”

Selvaggia Lucarelli: “Volevo sposarlo dopo 8 mesi“

Il giudice di Ballando con le stelle ha poi confidato d’aver chiesto a Lorenzo di sposarlo dopo 8 mesi che stavano insieme, ma lui ha rifiutato: “Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola”. “Quando questa cosa è successa stavamo insieme da otto mesi…”, ha risposto l’esperto di cucina.

Biagerelli oggi non ha nulla contro il matrimonio, ma è anche convinto che il rapporto con Selvaggia non cambierebbe. Ironica e divertita la giornalista ha fatto più di una battuta al compagno, che è stato al gioco.