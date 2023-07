Ci sono certi ingredienti che a volte si preferisce evitare perché sono difficili da trovare già puliti e preparati. Questa ricetta delle seppie gratinate in friggitrice ad aria per fortuna, prevede l’alimento congelato. Non vi vogliamo mentire dicendovi che saranno esattamente come quelle comprate la mattina in pescheria ma alla fine, mettendo sulla bilancia sapore finale e velocità di esecuzione, ci troviamo di fronte ad un ottimo compromesso. Cosa aspettate quindi ad iniziare con quest’ottimo piatto dall’inconfondibile gusto di mare?

Se volete cimentarvi in altro ecco la ricetta per una Tagliata di petto di pollo in friggitrice ad aria, nel caso voi preferiste la carne.

La cucina è arte

Ingredienti seppie gratinate in friggitrice ad aria

4 seppioline congelate oppure fresche

120 g di farina di semola rimacinata

Olio evo

Sale e pepe q.b

Procedimento

Scongelate le seppioline e lavatele accuratamente. Asciugatele bene con della carta assorbente. Oppure utilizzate le seppioline fresche a voi la scelta. Asciugate le seppie con carta assorbente e passatele nella semola rimacinata, assicurandovi che siano ben rivestite da tutti i lati. Aggiungete un filo di olio extravergine di oliva sulla superficie oppure una spruzzata di olio per friggitrice ad aria.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi e mettete dopo un paio di minuti, le seppie in cottura per circa 15 minuti, girandole una sola volta a metà cottura per garantire una doratura uniforme.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice. Potete accompagnare le seppie con le cipolle caramellate.

Cipolle caramellate in friggitrice ad

Tagliate 2 cipolle a fette sottili, trasferitele in una ciotola e aggiungete 2 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di zucchero di canna e 3 cucchiai di aceto balsamico mescolando bene e cuocete a 180 gradi per 20 minuti, girando di tanto in tanto, finché le cipolle diverranno morbide e leggermente caramellate.

Consigli

Servite le seppie con le cipolle caramellate come antipasto o secondo piatto. Potete accompagnare il tutto con una spruzzata di succo di limone fresco.

Potete aggiungere un pizzico di paprika affumicata alla semola per donare un sapore molto particolare al piatto. Per assaporare al meglio le seppioline, servitele con del pane tostato in friggitrice ad aria.

