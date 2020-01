Serena Enardu, “ami Pago?” La risposta scioccante

Serena Enardu risponde su Instagram ai followers che mettono in dubbio i suoi sentimenti per Pago, l'uomo che ama e vuole riconquistare

Serena Enardu continua e insiste nella sua crociata personale finalizzata a riconquistare Pago, il suo ex compagno lasciato alla fine di Temptation Island Vip il reality che l’ha resa protagonista e dove ha capito che la sua storia non l’appagava abbastanza.

Così mentre Pago, attualmente inquilino della casa del Grande Fratello Vip si chiede se veramente vuole tornare insieme a Serena, se la donna che ama è sincera e se è una persona di cui fidarsi l’ex tronista è in attesa di rientrare nella residenza di Cinecittà per confrontarsi ancora una volta con l’ex e convincerlo d’aver sbagliato nel lasciarlo e nel dirgli che non l’amava più.

Serena vuole riconquistare il cantante che mostra più di una perplessità nei suoi confronti, pur non negando che se dovesse seguire il suo cuore sarebbe già tornato da lei: ”In questo momento se mi chiedi vuoi tornare con Serena, ti dico di sì. Il cuore di Pago batte per quella donna lì”. Questo ha detto il cantante in una recente conversazione con i suoi coinquilini.

Serena Enardu determinata a riconquistare Pago: ma è solo amore?

Serena Enardu è determinata a riconquistare Pago, si dice innamorata anche se alcuni followers mettono in dubbio il suo sentimento. Su Instagram alcuni fans le hanno chiesto se veramente ama Pago “Ami Pago sii sincera”, lei non ha esitato e ha risposto diretta con un emoticon arrabbiata: “No mi diverto a tormentare il prossimo!”

Serena, a quanto pare, ha fatto chiarezza dentro di se, ama Pago e vuole tornare insieme a lui e farà di tutto per convincerlo della sincerità dei suoi sentimenti.