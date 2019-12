Chi è Pago: età, carriera, vita privata e curiosità

Pago è un noto cantante italiano che ha raggiunto la sua popolarità nel 2006 quando ha interpretato la canzone “Parlo di Te”. Nasce il 30 agosto del 1971, oggi ha 48 anni.

La canzone é stata anche scelta come colonna sonora di uno spot pubblicitario. Dopo un tour promozionale tra radio e televisione, ha partecipato al Festivalbar 2005. Nell’ottobre dello stesso anno, esce il singolo Non cambi mai.

Il cantante ha partecipato, sempre nel 2006, a Music Farm condotto da Simona Ventura e lo ha vinto battendosi nella finale con Massimo di Cataldo. Recentemente è tornato ad interessare il gossip per la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista Serena Enardu. Dopo 6 anni di relazione la fine é stata annunciata nel reality dei sentimenti Temptation Island. Oggi è ufficialmente uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.

Biografia di Pago

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nato a Cagliari il 30 Agosto 1971. Diviso tra sport, studio e musica finiti gli studi si trasferisce a Milano per dedicarsi alla musica e tentare la carriera di cantante, nella città lombarda incontra il produttore Flavio Ibba che gli da l’opportunità di debuttare nel mondo dello spettacolo: tra loro nasce una bella amicizia e una collaborazione professionale duratura.

Chi è Pago

Nome d’arte: Pago

Nome vero: Pacifico Settembre

Data di nascita: 30 Agosto 1971

Luogo di nascita: Quarto Sant’Elena

Età: 48 anni

professione: cantante

Segno zodiacale: Vergine

Altezza. 190 cm

Profilo Instagram Ufficiale: @pagoufficiale

Vita Privata, fidanzata, moglie e figli

Pago è attualmente single, ha da poco concluso una storia durata più di 6 anni con l’ex tronista Serena Enardu con cui ha convissuto insieme al figlio di lei a cui è molto affezionato. Nel 2003 ha sposato la Miriana Trevisan da cui si è separato dopo solo 3 anno nel 2006.

Pago e Miriana sono tornati insieme nel 2008 e nel 2009 hanno avuto il loro primo figlio, Nicola. Nel 2013 si sono separati definitivamente. Oggi è solo, ed è pronto per partecipare al Grande Fratello Vip in onda a Gennaio 2020.

Curiosità

Pago ha iniziato la sua carriera da solista ma successivamente è entrato a far parte di una cover band i “Super up” con cui ha girato l’Italia, poi è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico grazie al suo singolo di successo “Parlo di te” che gli ha cambiato la vita. Da qui la sua carriera è decollata per poi arrestarsi e optare per la partecipazione ad alcuni noti reality che gli hanno dato maggiore visibilità. Oggi è noto soprattutto per le sue vicende sentimentali ormai di dominio pubblico.

Pago ha molti tatuaggi, ma quello che preferisce è un microfono disegnato sul polso che conferma la sua passione per la musica

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Pago ha rivelato “Quando avevo 13 anni, mio padre fu arrestato, lasciandoci in balìa del nulla. Non avevamo più niente, eravamo senza casa. Fece anche un periodo di latitanza. Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Ricordo che venne da me a Milano e io lo tenevo nascosto, fu un periodo complicato. Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica perché non ne potevamo più, ma aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì”

Tra le varie curiosità, il cantante agli albori della sua carriera, ha fatto l’artista di strada a Parigi, poi si é trasferito a Milano dove non é stato per nulla facile, dormiva un giorno per strada o in macchina o da qualche amico. Ma come ha affermato Pago la sofferenza gli ha dato la forza nella sua vita.