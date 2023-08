Settembre su Cartoonito

BLAZE E LE MEGA MACCHINE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 28 agosto tutti i giorni alle 18.30.

Cartoonito (46 del DTT) è pronto a scaldare i motori con le nuove avvincenti avventure di BLAZE E LE MEGA MACCHINE.

L’appuntamento è dal 28 agosto tutti i giorni alle 18.30.

Con i loro giganteschi pneumatici rombano, sfrecciano, saltano burroni e scorrazzano per le strade di Axle City. Sono le automobili ad alta tecnologia Blaze e le Mega Macchine.

Blaze, il protagonista, è la più incredibile di queste macchine, dotata di caratteristiche sorprendenti: può assumere le sembianze di qualsiasi oggetto a motore, dal deltaplano all’aliscafo, a patto che il meccanismo di progettazione sia corretto. È inoltre l’unica mega macchina con un pilota: AJ, un coraggioso ragazzino di 8 anni sempre al suo volante. I due sono legati da una profonda amicizia e complicità che permette loro di affrontare ogni situazione con buonumore e senza scoraggiarsi. Infatti, in ogni episodio, Blaze e AJ intervengono per risolvere piccoli e grandi problemi, grazie alla super velocità e alla capacità di Blaze di assumere la forma di qualsiasi oggetto. Ma per farlo hanno bisogno dell’aiuto dei piccoli telespettatori che vengono coinvolti interattivamente per decidere ad esempio l’altezza di una rampa, per saltare un burrone o per capire quale materiale possa galleggiare sull’acqua.

Tra gli altri personaggi, il meccanico Gabby, una bambina di 9 anni che ha molta familiarità con le macchine di ogni tipo. C’è poi Crusher, un trattore egoista capace di tutto pur di vincere. La mega macchina Darington, a cui piace mettersi in mostra con i trucchi e acrobazie. Stripes, un camion Tigre impulsivo, sempre pronto all’azione e all’avventura, può saltare molto bene e i suoi artigli da tigre lo aiutano a salire sugli alberi. Zeg, invece, è il migliore amico di Blaze ed è per metà mega macchina e per metà triceratopo, il suo passatempo preferito è quello di combattere ma, nonostante i suoi tratti animaleschi, è in realtà un’auto dolce e dalle buone maniere.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 5 settembre tutti i giorni alle 19.30.

Approda in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) la nuova esilarante serie BUGS BUNNY COSTRUZIONI con protagonista la banda dei piccoli Looney Tunes!

L’appuntamento è dal 5 settembre tutti i giorni alle 19.30.

Gli intramontabili personaggi targati Warner Bros. Animation sono pronti a conquistare il pubblico più giovane con questa inedita serie ricca di spassose avventure.

In questo nuovo show Bugs Bunny, Lola, Daffy, Porky e Titti, aiutano i loro concittadini, gli abitanti di Looneyburg, costruendo magnifici edifici. Che si tratti di una nuova pista o di un gelato gigante, nessuna impresa per i Looney Tunes costruttori si rivela impossibile grazie anche ai loro incredibili veicoli personalizzati e allo spirito di squadra.

BUGS BUNNY COSTRUZIONI combina la stravaganza e l’umorismo dell’iconico gruppo di personaggi attraverso storie e valori moderni, nei quali i bambini di oggi potranno facilmente immedesimarsi.

SIMONE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 12 settembre tutti i giorni alle 20.30.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi di SIMONE, la serie che vede protagonista il coniglio più amato del canale.

L’appuntamento è dal 12 settembre tutti i giorni alle 20.30.

La serie SIMONE è tratta della collana di libri dell’artista franco-americana Stephanie Blake, un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue.

La simpatica famiglia di conigli, entrata ormai nel cuore di grandi e piccoli, ne vedrà di tutti i colori.

Simone è un coniglio bianco dalle lunghe orecchie, determinato, orgoglioso, pieno vitalità e fantasia che passa le giornate fra famiglia, scuola e amichetti. Vive le emozioni e le paure di tutte quelle prime volte che segnano la crescita di ogni bambino: dal primo giorno di scuola alla prima visita dal dentista, dal rimprovero della mamma al rapporto con gli amici che è fatto di gioco e complicità ma a volte incomprensioni e competizione. Simone ha anche un fratellino più piccolo, Gaspare, che adora Simone e vorrebbe imitarlo in tutto provocando, ovviamente, l’irritazione del fratello maggiore.

I due si vogliono molto bene ma spesso, come fra tutti i fratelli, si scatenano bisticci e gelosie.

La madre, Eva, lavora tutto il giorno fuori casa e nel tempo che dedica alla sua famiglia è sempre attenta, premurosa e piena di energie. È divertente e buffa ma, quando la situazione lo richiede, sa essere rigorosa e autorevole.

Il papà, Andrea, è un padre modello. Lavora come carpentiere nel giardino di casa e quindi è sempre molto presente nella vita dei bambini e ha modo di occuparsi anche delle faccende domestiche.

BARBIE – A TOUCH OF MAGIC – IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 18 settembre tutti i giorni alle 16.45.

Arriva in esclusiva Prima TV su Cartoonito (46 del DTT) la nuovissima serie BARBIE – A TOUCH OF MAGIC.

L’appuntamento è dal 18 settembre tutti i giorni alle 16.25.

Le protagoniste trovano un misterioso cucciolo di cavallo sulla spiaggia di Malibù e decidono di scoprire da dove venga.

Il cucciolo è una femmina magica ed è in grado di realizzare i desideri più incredibili. Le ragazze capiscono che si tratta di un Pegasus! Mentre cercano di aiutare la piccola Peggy a tornare a casa, dovranno proteggerla dal glifo Rocki, una creatura fantastica che ha seguito Peggy nella speranza di esaudire il suo desiderio più grande: avere le ali.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini.

Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

