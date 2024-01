Sexy Beast arriva la serie

Paramount+ ha presentato il trailer ufficiale e la key art della serie drammatica originale britannica SEXY BEAST – LA SERIE. La nuova serie, interpretata da James McArdle, Emun Elliott, Tamsin Greig, Stephen Moyer e Sarah Greene, debutterà il 25 gennaio su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in tutti i territori internazionali in cui il servizio di streaming è disponibile.

Il nuovo trailer della serie prequel offre un primo sguardo alle origini della complicata relazione tra Gal e Don, che si trovano coinvolti nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vivaci anni ’90, mentre la relazione nascente di Gal con DeeDee minaccia tutto il loro mondo.

James McArdle

(Mare of Easttown, Angels in America) è Gal Dove, mentre Emun Elliott (The Rig, The Gold) è Don Logan: i due sono migliori amici e ladruncoli di provincia che fanno la bella vita nella East London degli anni Novanta.

Sarah Greene (Bad Sisters, Normal People) è Deedee Harrison, un’affascinante star del cinema per adulti. Le sue ambizioni e la sua storia d’amore con Gal la mettono costantemente in pericolo.

Stephen Moyer (Shots Fired, True Blood) è Teddy Bass, nome in ascesa nel mondo della malavita che seduce Gal e Don nella sua rete criminale; infine, Tamsin Greig (Episodes, Friday Night Dinner) è Cecilia, la sorella maggiore di Don, patologicamente dispotica e temibile.

Il cast aggiuntivo comprende

Eliza Bennett (Dynasty), Clea Martin (Hanna), Nicholas Nunn (The Victim), Peter Ferdinando (The Letter For The King), John Dagleish (The Third Day), Robbie Gee (Motherland), Paul Kaye (The Stranger), Lex Shrapnel (Infiniti), Cally Lawrence (Who Is Alice), David Kennedy (Hollyoaks), Julian Rhind-Tutt (Greenwing), Ralph Brown (Godfather of Harlem), Nitin Ganatra (EastEnders) e Alice Bailey Johnson (This Is Going to Hurt).

SEXY BEAST – LA SERIE

è stata girata a Liverpool ed è prodotta da AC Chapter One e Anonymous Content in associazione con PTIS, la divisione internazionale di Paramount Global. Michael Caleo, Nicole Clemens, Antony Smith, Michael Scheel, JC Acosta, Alastair Galbraith e David Caffrey sono i produttori esecutivi, insieme a David Scinto e Louis Mellis, gli sceneggiatori del film originale. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

SEXY BEAST – LA SERIE si aggiunge alla sempre crescente raccolta di serie originali britanniche che debuttano su Paramount+ a livello internazionale, con altre serie, tra cui THE FLATSHARE, NO ESCAPE e THE BURNING GIRLS.

Paramount+ è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età.

A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud.