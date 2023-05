Con la pasta sfoglia di possono realizzare moltissime ricette di grande effetto visivo. È questo il caso di queste Sfogliatelle rustiche in friggitrice ad aria con Philadelphia e salame, semplicissime da fare che, oltretutto, potrete farcire come meglio preferite. Il piatto è l’ideale per un antipasto veloce visto che per cuocere ci metterà solamente un quarto d’ora.

Ma non solo realizzare questi rustici sarà anche divertente, visto che dovrete seguire i passaggi indicati nelle foto e nel video. Che ne dite.. proviamo a realizzarli? Se volete sperimentare altro ecco la ricetta delle Polpette vegetariane di zucchine in friggitrice ad aria.

Ingredienti Sfogliatelle rustiche in friggitrice ad aria con Philadelphia e salame

1 Pasta sfoglia rettangolare

200 g philadelphia

100 g pesto

1 fetta di salame (per ogni rustico)

gruviera q.b.

Procedimento

Dividete la pasta sfoglia in 4 quadrati e stendetela su un piano di lavoro con sotto la carta forno. Con un taglia pizza o con un coltello fate 4 tagli a partire dalla metà dei lati ma senza arrivare al centro.

A partire dai tagli, ogni cm circa, effettuate altri tagli per rimendiare delle strisce, che poi andranno incrociate. Solamente su due quadranti.

Fate il ripieno con Philadeplphia e pesto in rapporto di 2 a 1 e spalmatelo su uno dei lati non tagliati. Completate con una fetta di salame e dei pezzettini di gruviera.

Ora chiudete le due parti non tagliate, sovrapponendo quella vuota a quella con la farcitura. Completate incrociando le striscette formando una sorta di intreccio.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi e cuocete il vostro rustico per 15 minuti circa. Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base a potenza e marca della vostra friggitrice.

Consigli

Come detto ci si può veramente sbizzarrire con questa ricetta e la sua farcitura delle sfogliatelle rustiche. Partendo da una base sempre di Philadelphia ad esempio, potete mettere anche rucola e salmone affumicato, oppure della mozzarella (ben scolata e tamponata) e prosciutto.

Prima della cottura potete anche spennellare i rustici con del rosso d’uovo per renderli belli dorati.

Ringraziamo per questa ricetta Barbara Sodano che ce l’ha suggerita sulla nostra pagina Facebook permettendoci di condividerla con tutti.

