Si possono acquistare mobili all’estero con il bonus dell’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate con Facebook ha risposto a questa domanda sul bonus mobili ed elettrodomestici. La detrazione vale anche per gli acquisti degli arredi o dei macchinari all’estero? L’Agenzia risponde sì, è importante registrare la documentazione richiesta e seguire gli stessi step previsti per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in Italia.

Che cos’è e come funzione il bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus mobili ed elettrodomestici è un incentivo fiscale, un aiuto importanti a giovani coppie, famiglie, affittuari e proprietari per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile sottoposto a interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si tratta di una detrazione del 50% applicata sull’Irpef, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Il governo ha prorogato questo aiuto fiscale fino al 2024 e si applica solo a beni di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, classe E per lavatrici e lavastoviglie, e classe F per frigoriferi e congelatori.

Il bonus si ottiene indicando le spese nell’annotazione dei redditi, la detrazione spetta solo al contribuente che ha sostenuto le spese per il recupero dell’immobile. Come altre detrazioni può essere ceduto o scontato in fattura. La detrazione è calcolata su un massimo di €10.000 per il 2022, €8.000 per il 2023, e €5.000 per il 2024.

L’acquisto all’estero di mobili ed elettrodomestici

La guida dedicata al bonus mobili ed elettrodomestici si trova a questo link, tratta l’acquisto all’estero di mobili ed elettrodomestici due volte. La prima è a pagina 8 del PDF online e riporta la domanda e la risposta trattata. La detrazione vale anche per l’acquisto di mobili all’estero.

La seconda trattazione entra nello specifico degli elettrodomestici che spesso hanno anche garanzia e promozioni riguardo collaudo e controlli periodici. A pagina 10 si può vedere come l’Agenzia delle entrate abbia già risposto all’acquisto di mobili all’estero. Nella risposta 5.5 si legge acquisto mobili all’estero.

All’interno del secondo link dedicato, si legge “Si ritiene che, nel caso siano rispettate tutte le prescrizioni sopra descritte, non esista nessun motivo ostativo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero ai fini della fruizione della detrazione in esame“.