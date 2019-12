Silenzio al Silenzio di Mario Venuti, il miglior videoclip dei New York Music Awards (regia Daniele Gangemi)

Dopo le prestigiose “Official Selection” al Vindhya International Film Festival Madhya Pradesh, in India, ed al Košice International Monthly Film Festival, in Slovacchia, e dopo la notizia delle quattro autorevoli nomination (Video, Director Exellence, Cinematography ed Original Song) all’X World Short Film Festival” di Roma, è arrivata da poche ore l’eclatante notizia della prestigiosa e stracciante vittoria, da parte del videoclip dell’intenso e struggente brano “Silenzio al silenzio” di Mario Venuti diretto con sapienza e maestria dal visionario regista Daniele Gangemi, agli ambiti New York Music Awards negli Sati Uniti d’America.

Nemmeno la lontana e caotica grande mela è rimasta dunque indifferente al fascino di questo bianco e nero vibrante, profondo e dal sapore antico, un coraggioso tuffo indietro nel tempo e nella storia effettuato con estremo stile ed infinita eleganza. Merito anche dell’immensa interpretazione e degli occhi disarmanti di un’attrice unica nel panorama mondiale: Donatella Finocchiaro, capace sia di commuovere che di far sorridere lo spettatore sempre con la stessa semplicità e la stessa naturalezza.

Ma siamo sicuri che non finisca qui il giro del mondo di questo piccolo capolavoro nato dall’incontro tra il linguaggio cinematografico e quello musicale, destinato a riscuotere ancora molti premi e tanto consenso da parte di critica e pubblico.

Video – Mario Venuti – Silenzio al Silenzio



Prodotto da: Puntoeacapo – MicroclimaRegia: Daniele GangemiSoggetto e sceneggiatura: Daniele Gangemi e Mario VenutiInterpreti: Donatella Finocchiaro e Mario Venuti.Produzione esecutiva: Alessandra NalonDirettore della Fotografia: Alessandro La FauciMontaggio: Daniele GangemiColorist: Alessandro La FauciAbiti di Donatella Finocchiaro: Chiara BTrucco: Lidia AmoreParrucco: Alessandro Lo Presti _ Compagnia della BellezzaFotografo di scena: Carmelo GangemiService: Cinematografica Light Service S.R.L.Macchinista: Mimmo ModicaElettricista: Simone BarbuscaAutista service: Filippo Strazzanti

Chi é Daniele Gangemi che ha curato la regia di Silenzio al Silenzio?

Daniele Gangemi nasce a Catania il 18 giugno 1980. All’età di quindici anni rimane affascinato dal mondo della fotografia e inizia a sperimentare, scattare e stampare con una fotocamera reflex e con tutti gli strumenti che riesce a trovare in quel momento.

In quegli anni inizia a lavorare come autore e presentatore in due dei canali televisivi locali. La sua versatilità lo porta alla radio e per oltre quindici anni è speaker ed autore di numerosi programmi radiofonici siciliani.

Tra il 2002 e il 2003 a Bologna è il momento del suo debutto come regista, produttore e autore del cortometraggio “Alter Ego” (un unico pianosequenza in super8).

Nel 2007 Daniele viene assunto per occuparsi della fotografia nel film storico-religioso “Petali di Rosa” con Claudia Koll e Antonella Ponziani.

Nel 2008 è a Catania per dirigere il suo primo film “Una notte blu cobalto” per il quale scrive anche il soggetto e co-scrive la sceneggiatura. In questo film ci sono attori e attrici famosi e di talento come Alessandro Haber, Corrado Fortuna, Regina Orioli e Valentina Carnelutti e la colonna sonora è scritta ed interpretata da Giuliano Sangiorgi che è la voce della band italiana dei Negramaro.

Nel 2009 è invitato al 42 ° Worldfest International Independent Film Festival di Houston in Texas per la prima mondiale del suo film “Una notte blu cobalto” ottenendo il premio per il “Best First Feature”. Nel 2010 Bolero Film decide di portare il suo lavoro nelle sale cinematografiche e nel 2011 CG Home Video inizia a distribuire i DVD di “Una notte blu cobalto” in tutto il mondo dell’home video.

Nel 2013, in occasione della “XVII Giornata Bambini Vittime”, l’organizzazione “Meter” lo ingaggia per dirigere una campagna-spot contro la pedofilia dedicata a quei bambini che sono stati vittime.

Lo stesso anno vede il lavoro di Daniele Gangemi apprezzato dal “BBC Music Video Festival” con il video musicale “Safari Now” che ha ideato, co-scritto e diretto e che viene interpretato da Salvo Dub e oTs.

Dal 2014 ad oggi è attivo su molti set in qualità di Regista e/o Direttore della Fotografia.

Dal 2018 è Ideatore, Fondatore e Direttore Artistico del Militello Indipendente Film Fest, un festival internazionale di cinema indipendente che ha luogo ogni anno a Militello in Val di Catania.