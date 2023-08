Simona Ventura: “Ecco perchè ho adottato Caterina”

Intervistata dal magazine Grazia Simona Ventura ha parlato della sua carriera, dei progetti futuri e della famiglia. E’ sempre stata una mamma attenta e presente, nonostante il suo lavoro era impegnativo e la teneva tanto tempo lontano da casa. La conduttrice ha due figli, Niccolò e Giacomo nati dall’unione con Stefano Bettarini e Caterina che ha adottato quando era single.

Caterina ha oggi 17 anni ed è ufficialmente un membro della famiglia di Simona Ventura. E’ stata data in affido alla conduttrice quando era molto piccola, in seguito Simona ha ottenuto l’affido a tempo indeterminato. Quando aveva 4 anni le ha detto la verità sulla sua adozione e le ha spiegato che lei aveva due mamme e per questo era una bambina molto fortunata: “Quando aveva 4 anni, le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme.

Ha poi spiegato: “I servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’’iter della conoscenza’. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi”. Simona ha poi scoperto che la diciasettenne legalmente non era tutelata fino a quando la procedura dell’adozione non fosse stata completata. Per questo si è attivata per dare il suo cognome alla giovane e farla entrare nel suo asse ereditario.

Simona Ventura: “Oggi Caterina ha il mio cognome”

Dopo quasi 4 anni e il benestare dei genitori naturali di Caterina oggi la 17enne porta il cognome della conduttrice ed è ufficialmente parte del suo asse ereditario: “Così ho cominciato l’iter dell’adozione speciale per cui avevo i requisiti, perché la bambina è mia parente di secondo grado. Ovviamente ci voleva il benestare dei genitori naturali che, dopo un po’, è arrivato. L’iter è stato lungo, è durato tre-quattro anni, ma non abbiamo mollato mai.

La conduttrice è felice di sapere che Caterina erediterà parte del suo patrimonio al pari dei figli legittimi: “Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo”.