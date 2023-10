Simona Ventura: “La Rai ha sbagliato a rinunciarci”

Attualmente alla conduzione di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego, Simona Ventura è prossima a scendere in pista per Ballando con le stelle. Nel popolare talent gareggerà con il compagno Giovanni Terzi e anche la collega Perego. Per Simona, che sta vivendo un momento positivo della sua carriera, sarà un’esperienza unica e divertente.

Intervistata da Fanpage la conduttrice, considerata uno dei volti storici della tv, ha parlato della sua carriera eclettica e versatile. Da qualche anno è tornata in tv, fa quello che le piace ed è molto felice. Sta vivendo una fase professionale intensa, ma è serena: “Un periodo molto bello, ma soprattutto un periodo in cui ho voglia di fare molte cose. Sono troppe? Onestamente non so, in questo momento ho l’energia di farle tutte. Qualcuno dirà che sono bulimica e forse è vero: me ne sono fatta una ragione.“

- Advertisement -

Simona Ventura non condivide la scelta dei vertici Rai d’aver abbandonato i reality: “Gli anni 2000-2010 sono stati anni d’oro per la Tv e per i reality, dato che di base c’erano i soldi per fare i programmi.” Ha poi spiegato: “La Tv poi ha iniziato a mostrare la corda dal 2011 in poi, un po’ per ragioni di sostenibilità economica e anche per la volontà della Rai, dal mio punto di vista sbagliata, di rinunciare ai reality. Penso che se un’azienda si trova sul mercato deve saper valorizzare i suoi prodotti.“

Simona Ventura: “Tornare ai reality? Perchè no!“

Simona Ventura difende il reality e il successo portato anche alla Rai. L’Isola dei famosi ma anche X Factor sono stati prodotti vincenti e non andavano tralasciati. Oggi se le proponessero la conduzione d’un reality non direbbe di no:

- Advertisement -

“Non mi è stato proposto, ma perché no? Adesso mi pare che fino a gennaio ed anche oltre siamo un po’ pieni.” Simona Ventura ha poi confermato che sarà per la seconda volta ospite fissa a Che tempo che fa. Lo scorso anno si è divertita molto e Fazio l’ha invitata ancora, anche se il format non va più in onda in Rai.