Ballando con le Stelle 2023, Simona Ventura e Giovanni Terzi nel cast: l’annuncio è esilarante

Ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le stelle andrà in onda da metà ottobre, ma il dietro le quinte del programma è in fermento. Milly Carlucci e il suo staff sono ancora impegnati a mettere insieme il cast che debutterà in pista. Per il momento sono stati rivelati solo alcuni nomi.

In queste ore il profilo social del programma ha condiviso un video dove appaiono due nuovi concorrenti intenti a fare le prove. Un video davvero esilarante che è stato apprezzato dai fans. Dopo Rosanna Lambertucci e Ricky Tognazzi anche Simona Ventura e Giovanni Terzi faranno parte della squadra della prossima edizione di Ballando con le stelle. La Ventura ha sfoderato tutta la sua simpatia e la voglia di mettersi in gioco e il compagno, presunto futuro marito è pronto ad avvallare il suo desiderio.

“Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando”, così la conduttrice al compagno. Terzi non ha mancato la battuta e ha immediatamente risposto: “Anche tu? Ma anche io. E allora che vinca il migliore”. Insomma entrambi sono pronti a mettersi in gioco e saranno l’uno contro l’altra. Un modo per stare insieme e condividere la stessa esperienza. Ovviamente i fan hanno accolto la notizia con entusiasmo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi prossimi alle nozze

Sarà difficile per il pubblico schierarsi da una parte all’altra, ma sicuramente sarà uno spettacolo molto divertente. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una coppia ormai da qualche anno e ancora non sono convolati a nozze. I rumors sostengono che i due dopo l’esperienza a Ballando con le stelle diranno finalmente il loro si.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ne tanto meno è stata stabilita una data ma dal video condiviso è percepibile il feeling esistente fra i due. Per il momento sono concentrati sulla danza, alle nozze ci penseranno dopo.