Siri: Apple vorrebbe modificarla, ecco in che modo

Apple sta pensando di modificare l’assistente vocale Siri.

Siri: come vorrebbe modificarla Apple?

Apple potrebbe annunciare una piccola novità. La Mela sembra intenzionata a modificare Siri, il proprio assistente vocale. La società vorrebbe consentire l’attivazione dell’assistente vocale senza pronunciare la frase “ehi Siri”. A dichiararlo è Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha spiegato che l’annuncio dovrebbe arrivare durante la WWDC del 5 giugno, la conferenza nella quale la Mela annuncerà il suo visore di realtà aumentata.

La Mela vorrebbe che l’assistente vocale si attivasse per rispondere ai comandi con un comando semplificato. All’utente basterà dire “Siri”. È un piccolo cambiamento che, secondo lo stesso Gurman, implicherebbe un notevole sforzo operativo da parte della società sviluppatrice.

Le difficoltà di sviluppo

La complessità di cambiare la frase di attivazione di Siri comporta delle difficoltà di varia natura. Implica infatti che il sistema operativo debba essere in grado di comprendere una singola parola (“Siri”) pronunciata usando diversi accenti e dialetti. Viceversa, pronunciare una frase come “ehi Siri” aumenterebbe la probabilità di comprensione del sistema e la possibilità di attivare l’assistente vocale senza problemi di sorta. Una sfida, questa che la Mela si appresta a intraprendere, che potrebbe portare la società su un nuovo livello di sviluppo per quanto riguarda l’AI.