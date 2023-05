Smettila di dannarti: come eliminare le formiche in casa in pochi secondi

Con l’arrivo del caldo e il desiderio di trascorrere le giornate in giardino o in terrazzo è più probabile che le formiche invadano la casa. Insetto decisamente famigliare, comunemente presente nelle abitazioni anche durante il periodo invernale, seppure innocuo è comunque fastidioso e debellarlo non è sempre facile.

In commercio esistono vari prodotti chimici in grado d’aggredire le formiche in modo incisivo, ma spesso la loro ricomparsa è prevedibile. E’ importante capire anche da dove le formiche provengono, spesso capire l’origine della loro provenienza è parte della soluzione. Sia che vengono dall’esterno, da un’intercapedine o dal buco d’un muro occorre colpirle all’origine, solo in tal modo si stroncherà la loro ricomparsa.

Elimina le formiche in casa in pochi secondi: usa 6 prodotti naturali

Ecco alcuni consigli per eliminare le formiche utilizzando prodotti del tutto naturali e a basso costo. Prodotti multiuso solitamente presenti in casa che hanno degli effetti miracolosi.

1) In primo luogo si può usare dell’aceto che va passato nell’area dove sono state avvistate le formiche. Dopo aver ben pulito e eliminato ogni residuo di sporco e cibo, versare qualche goccia d’aceto.

2) Perfetto come repellente anche il succo di limone che diluito nell’acqua riesce a tenere lontano le formiche. Spremi un limone e inseriscilo all’interno di una bottiglietta con erogatore spray, spruzzalo sulle formiche e vicino la tana.

3) Si possono inoltre porre dei mucchietti di sale nelle zone interessate dagli insetti, in tal modo non si avvicineranno.

4) Cannella, chiodi di garofano, pepe e peperoncino sono delle spezie molto comuni che hanno un aroma forte in grado di tenere lontano gli insetti. Vanno sparse nei punti critici e mixati con del bicarbonato di sodio.

5) Infine si possono usare anche degli infusi di menta, ortica, assenzio o alloro per tenere lontano le formiche dalle piante.

6) Mai usati i fondi di caffè? Utilizzati a modo tengono lontano le formiche. Vanno sparsi dopo aver individuato i punti critici. L’odore di caffè tiene anche lontano il formicaio ed è molto utile per combattere la presenza dei fastidiosi insetti.

Formiche, eliminale con l’eucalipto, IL MIGLIOR METODO

Uno dei miglior metodi in assoluto per eliminare le formiche in modo naturale è l’utilizzo dell’eucalipto. Basterà utilizzare una miscela a base d’eucalipto per tenere lontano le formiche.

Come si prepara?

Va preparata una semplice miscela con 500 ml d’acqua a cui aggiungere 10 gocce d’olio essenziale d’eucalipto il tutto posto in uno spray. Spruzzare la soluzione in tutti i punti di ingresso possibili e nei nascondigli. Si può mettere anche sugli stipiti degli infissi o nelle stanza, oltre che sui tessuti.

