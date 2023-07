Social card, la lista di cosa non si può comprare

Lo scorso 11 Giugno Giorgia Meloni ha presentato la carta solidale Dedicata a te, una social card che contiene circa 382,50 euro o poco meno e permette d’acquistare generi alimentari. I prodotti che possono essere acquistati sono stati ben selezionati e considerati di prima necessità. La card sarà consegnata a circa 300 mila nuclei familiari con Isee sotto i 15 mila euro, che sono stati selezionati e riceveranno un avviso per ritirarla.

Ideata per fronteggiare il caro vita, problema che le famiglie più in difficoltà non riescono a superare, la social card è collegata ad un paniere che individua i beni di prima necessità. Una volta acquisita è bene sapere quali beni è possibile acquistare e quali invece sono vietati e non rientrano nella lista stilata dagli addetti ai lavori incaricati dal governo. La social card interviene in prossimità della sospensione del reddito di cittadinanza a moltissime famiglie che non rientrano nei nuovi requisiti stilati dal governo Meloni.

Sono inclusi nel paniere della social card Dedicata a te prodotti come pane, pasta e riso, ma anche legumi, latte, burro, uova, frutta e verdura, zucchero, miele , zucchero, cioccolato. Tutti beni ritenuti necessari in una spesa di famiglia. Quali sono i prodotti non compresi nella card? E quali altre agevolazioni attribuisce Dedicata a te ai loro titolari? A quanto pare sono previsti anche una serie di sconti.

Social Card, ecco i prodotti vietati

Non tutti i prodotti del supermercato sono acquistabili con la social card pensata dal governo Meloni. Alcuni sono stati esclusi dal privilegiato paniere:

Alcolici

Farmaci

Bibite gasate

pesce e prodotti surgelati in generale

caramelle

marmellata

sale

tisane

Da rilevare che il titolare della carta potrà anche usufruire di uno sconto del 15% per la spesa fatta nei negozi della Grande Distribuzione che aderiscono alla convenzione. Uno sconto che sarà cumulabile con altre promozioni presenti nello store. Sempre tenendo conto del paniere indicato dal ministero competente.

Lista dei prodotti che si possono acquistare con la social card

carne di maiale, bovino, avicolo, ovino, caprino, coniglio

pesce fresco

Latte e prodotti lattiero-caseari

uova

oli di oliva e di semi

prodotti da forno (sia comuni che raffinati), dolci e biscotti

pasta

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali

farine di cereali

verdure fresche, lavorate

pelati di pomodoro e conserve di pomodoro

legumi

semi e frutta secca

frutta di ogni tipo

alimenti per bambini e neonati (incluso il latte in polvere)

lievito naturale

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acqua minerale

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

Fonte: INPS

Fonte: Ministero dell’agricoltura