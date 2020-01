Soleil Stasi vs Luca Onestini: “Cavalcare vecchie selle non ti farà vincere”

Soleil Stasi ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta molto discussa di Luca Onestini risponde alle accuse indirette che l’ex tronista le ha fatto durante l’intervista rilasciata a Rivelo dove ha parlato non solo della sua relazione con Ivana Mrazova ma anche dei suoi progetti futuri e dell’amicizia che lo lega a Raffaello Tonon e dove inevitabilmente ha ricordato la delusione che Soleil gli ha procurato proprio quando era all’interno del Grande Fratello Vip.

Luca ha spiegato perchè non è uscito dalla casa quando ha saputo che Solei lo stava tradendo con Marco Cartasegna, lei lo ha deluso profondamente nonostante lui le avesse detto più volte quanto l’amava.

Le dichiarazioni di Luca Onestini hanno infastidito l’ex corteggiatrice che ha risposto all’ex su Instagram con frasi indirette e sarcastiche: “Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie. Vai avanti, grato, in silenzio. Come le vere signore“. Soleil e Luca oggi non hanno nessun tipo di rapporto, neanche una relazione di civile amicizia, fra loro le cose non sono finite bene e questo ha influito molto su una possibilità di porre l’ascia di guerra.

Soleil Stasi single? L’ex corteggiatrice lontano da Jeremia Rodriguez

Secondo alcuni recenti rumors che circolano nel web Soleil Stasi ad oggi dovrebbe essere single, la sua storia ormai nota con Jeremias Rodriguez è al capolinea, i due si sarebbero lasciati qualche mese fa e nonostante qualche presunto riavvicinamento non sarebbero ancora tornati insieme. A provare la lontananza fra i due il fatto che Soleil ha trascorso le vacanze di fine anno con le amiche e qualche amico a Cortina, mentre Jeremias sarebbe stato avvistato con una nuova ragazza ma ovviamente tutto è ancora da confermare: si attendono aggiornamenti!