Sonia Bruganelli senza freni: “i soldi logorano chi non ce li ha”

In una recente intervista a Chi Giulia Salemi ha riferito d’essersi avvicinata molto a Sonia Bruganelli. Le due hanno condiviso l’esperienza al GFVIP7, pur avendo ruoli diversi si sono attaccate, ma poi si sono chiarite e tra loro è nata una bellissima amicizia. La moglie di Bonolis ha regalato a Giulia Salemi per il suo compleanno un dono decisamente prezioso.

Tra i tanti scatti condivisi si intravede Sonia dare a Giulia una busta griffata. A quanto pare all’interno c’è un abito da sera realizzato da Louis Vuitton. che l’ex gieffina dovrebbe indossare per un evento speciale. Il dono, dal valore spropositato, ha dato vita ad una serie di polemiche che hanno posto ancora una volta l’opinionista al centro delle critiche. Non è la prima volta che Sonia ostenta la sua ricchezza e questo spesso non piace ai followers.

- Advertisement -

Oggi la Bruganelli ha deciso di rispondere alle critiche: “La ricchezza logora chi non ce l’ha” ha dichiarato a Superguidatv. Il suo regalo non ha nessuno secondo fine o rappresenta qualcosa, è solo un gesto d’affetto tra amiche: “Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice”.

Sonia Bruganelli: “Faccio i regali secondo quello che mi piace ricevere“

Sonia Bruganelli ha consegnato il suo prezioso omaggio a Giulia dietro le quinte del GFVIP7 solo perchè non è potuta andare alla festa da lei organizzata. Non ha voluto ostentare la sua ricchezza, ha solo scelto un oggetto che le sarebbe piaciuto ricevere:

- Advertisement -

“Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato, ma è il gesto che conta”. Infine ha precisato che chi la giudica è solo perchè patisce la sua condizione.