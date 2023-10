Sophie Codegoni e Basciano storia al capolinea: “Sono successe cose molto gravi”

Dopo vari rumors e distacchi accertati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono detti addio. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello dove hanno dimostrato d’avere due caratteri forti. Una volta finito il reality hanno deciso di proseguire una strada comune andando anche a convivere. L’anno scorso Basciano ha chiesto la mano di Sophie sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: un gesto eclatante che ebbe un rilevante eco mediatico.

In seguito i due hanno annunciato la dolce attesa e hanno rimandato le nozze. La scorsa Primavera è nata Celine e i due ex gieffini sembravano più innamorati che mai. Poi le prime avvisaglie di distacco, smentite successivamente dai diretti interessati. Oggi la Codegoni ha rivelato sul suo account Instagram che la relazione con Basciano è finita, ma non ha reso noti i motivi dell’addio:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”. Ha esordito l’influencer, che ha aggiunto: “Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma inseguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.

Sophie Codegoni: “Ora devo metabolizzare il tutto”

Sophie Codegoni ha ringraziato i tanti fans che negli ultimi mesi l’hanno sostenuta. Continuerà a presenziare sui social ma ora ha bisogno d’un pò di tempo per lei. Deve riuscire a metabolizzare il turbine d’emozioni che sta vivendo: “Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e com’è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”.

La Codegoni sottolinea anche d’aver valutato l’ex fidanzato in modo errato: “Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”. Per il momento Basciano non ha rilasciato dichiarazioni.