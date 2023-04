SpaceX: la FAA apre un’indagine sull’incidente di Starship

La FAA, ente governativo che si occupa di autorizzare i lanci come quello recente di SpaceX, ha aperto un’indagine per l’apparente “noncuranza” dimostra da Musk nell’attuare il lancio del suo Starship.

SpaceX: perché la FAA ha aperto un’indagine?

La recente impresa di SpaceX si è conclusa con l’esplosione di Starship, il razzo più potente mai provato. A testimoniare il fallimento del lancio vi è ora un cratere sulla rampa di lancio. L’evento ha attirato l’attenzione della Federal Aviation Administration, l’ente governativo che si occupa di autorizzare i lanci. La FAA è sconcertata dalla condotta di Elon Musk e soci, soprattutto per l’apparente “noncuranza” messa in atto. Ecco perché ha aperto un’indagine e fino a quando non la concluderà, Starship non potrà tornare in volo.

- Advertisement -

Le motivazioni della FAA

L’esplosione dei motori Raptor ha creato una nuvola di particolato che si è allargata per diversi chilometri, fino a Port Isabel, una città che si trova a quasi 10 chilometri dalla rampa di lancio. La valutazione ambientale operata dalla FAA prima di dare l’autorizzazione al lancio postulava che il particolato non dovesse finire oltre i 2 chilometri quadrati. Ora SpaceX dovrà completare ulteriori “mitigazioni ambientali” prima di un secondo lancio.