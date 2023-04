Starship: in diretta il lancio epocale

Potrebbe essere il più importante evento astronautico del 2023: Starship, razzo di SpaceX che porterà l’uomo sulla Luna e poi su Marte, prenderà il volo alle 15:00 italiane.

Starship: dove vedere il lancio?

Starship riporterà l’uomo sulla Luna per sbarcare in seguito su Marte. Il razzo di SpaceX è il più potente e il più alto mai costruito dall’uomo ed è composto dal razzo di Super Heavy e dalla navicella di Starship. Il lancio sarà effettuato da Boca Chica, Texas, per un volo senza equipaggio di 90 minuti. Il razzo compirà un’orbita attorno alla Terra per poi atterrare nel Pacifico, al largo delle Hawaii. Sarà possibile assistere al lancio sul canale YouTube di Astrospace.it a partire dalle 12:00. Musk ha informato su Twitter gli utenti e risposto ad alcune domanda in una finestra dedicata all’evento.

Musk sul lancio del razzo

Elon Musk ha dichiarato che se la Starship non esploderà in rampa di lancio, il test sarà un successo. Dovesse andar storto qualcosa, il progetto subirebbe un rallentamento di diversi mesi. La preoccupazione maggiore per il miliardario è l’accensione di 33 motori Raptor alla base del Super Heavy. Se andrà tutto come previsto, le missioni spaziale per la Luna e poi per Marte potrebbero essere più vicine di quanto pensiamo.