Spaghetti al limone, la ricetta per farli cremosi

Facili, veloci e buonissimi gli spaghetti al limone sono un primo piatto molto semplice, ma ricco di gusto. Si preparano in pochi minuti e anche i meno bravi in cucina possono realizzarli senza fare danni. Basta scegliere gli ingredienti giusti: spaghetti, ma anche tagliolini e linguine, panna fresca e la buccia di limone.

Ecco quali sono i passi da seguire per portare in tavola un piatto decisamente estivo, dal sapore ricco e mediterraneo. Il consiglio è di scegliere ingredienti di prima qualità, soprattutto il limone meglio preferire quelli a km 0, biologici e non trattati.

- Advertisement -

Il primo piatto è pronto in pochi minuti e tutti i commensali ne andranno pazzi. Il consiglio? Potete aggiungere una volta impiattato una polvere di pangrattato o dei semi di papavero, e se volete rendere il piatto gourmet aggiungete la polvere di limone fatta in casa.

Il segreto per fare una pasta al limone perfetta è quello di risottare la pasta con il succo di limone. Di questo primo si possono fare alcune varianti tra cui quella con le verdure o l’erbe aromatiche.

- Advertisement -

Ingredienti per 4 persone

350 gr di Spaghetti (oppure tagliolini o linguine)

130 ml di succo di limone fresco (1 limone grande )

buccia di 1 limone grande

40 gr di burro (oppure olio extravergine)

3 cucchiai di panna da cucina (facoltativo)

Polvere di limone o buccia grattugiata

sale

Procedimento

Mettete l’acqua con sale sul gas, a bollore inserite la pasta e mentre cuoce mettete in una padella antiaderente il burro e la buccia grattugiata di 1 limone avendo cura di lasciarne un pò da parte. Dopo aver filtrato il succo di limone aggiungetelo alla salsa. Scolate la pasta al dente e amalgamatela alla crema al limone.

Lasciate risottare gli spaghetti a fuoco lento girando e aggiungendo se serve acqua di cottura. Dopo pochi minuti saranno cremosissimi.

Volendo è possibile integrare 3 cucchiai di panna da cucina e mantecare. Impiattare e spolverare sugli spaghetti la polvere di limone. Servire ben caldo.

Vini da abbinare agli spaghetti al limone

Vermentino, vino bianco aromatico è perfetto per accompagnare la freschezza e l’acidità della pasta al limone.

Un Pinot Grigio:, piacevolmente leggero e fruttato, che si armonizza bene con la semplicità della salsa al limone. Oppure un Sauvignon Blanc, vino vivace con note agrumate .

Un ulteriore abbinamento è il Gavi, vino bianco italiano a base di uva cortese, con un sapore raffinato che si adatta alla leggerezza della pasta al limone.